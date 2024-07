Atención: Nicolás Maduro se proclama ganador de elecciones en Venezuela en total impunidad y frente al mundo. Aquí su discurso.

En su primer discurso como presidente reelecto, Maduro aseguró “no pudieron con las sanciones, las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”.

En su discurso, Maduro recordó al expresidente, Hugo Chávez: “ Soy un hombre de paz, soy un hombre de diálogo . Nunca jamás pensé en estar en cargos públicos de relevancia, siempre me movió con mucha fuerza el luchar por pueblo de Venezuela y cuando el comandante Chávez surgió no dudé en seguirlo. Siempre soñé con ser soldado de Hugo Chávez”.

“A Milei le digo, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, eres un tronco de fascista. Ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, y desde Caracas digo no a Milei, no al fascista de Milei”, dijo.