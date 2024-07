Urgente: el régimen se robó las elecciones en Venezuela. CNE dice que Maduro sacó 51,2% y Edmundo González 44,2%

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro participa en las elecciones este domingo 28 de julio. (Photo by Juan BARRETO / AFP) | Foto: AFP

“Solicitamos en nombre de la paz de Venezuela, en nombre de la credibilidad en el voto como instrumento para tomar las grandes decisiones del mundo civilizado, que no den un paso en falso”, había declarado Omar Barboza, secretario general de la coalición Plataforma Democrática, que apoya a González Urrutia.

Denuncias de la oposición

“Todos sabemos lo que ocurrió hoy en Venezuela. Las actas de las cuales disponemos no hacen otra cosa que confirmar lo que vimos en la calle. Nos dirigimos a todo el país para solicitarles, en nombre de la paz de Venezuela, que no de un paso en falso, que por una precipitación autoritaria no trate de destruir la construcción cívica”, aseguró.