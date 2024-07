“El desafío es grande y somos conscientes de ello”: Juan Guaidó expresa su deseo de una nueva Venezuela si cae la dictadura de Maduro

J.G.: Estamos a días del 28 de julio y Gustavo Petro, nuestro principal vecino y país hermano, no se ha pronunciado. Hemos escuchado a Lula y Alberto Fernández, entre otros, pero Petro aún no ha tomado una posición clara. Petro ha sido ambiguo en sus declaraciones y su falta de pronunciamiento sobre la democracia en Venezuela es preocupante. Es momento de que se ponga al frente y defienda los derechos democráticos, ya que la relación entre Colombia y Venezuela afecta directamente la paz y estabilidad en la región.

Electoralmente, hemos tenido triunfos importantes, incluso bajo dictadura. El más significativo fue cuando logramos arrebatarle la Asamblea Nacional al régimen de Maduro. No fue un regalo; la ganamos. Construimos una mayoría que ejercimos con mucha conciencia, y en ese momento logramos construir unidad y un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria. Eso es lo que debemos reflejar el domingo: la unidad de los partidos, de la sociedad civil y de cada venezolano que va a expresar su decisión de cambio. No se trata solo de ir a votar y esperar un resultado; es fundamental defender ese voto y asegurar que sea respetado, a pesar de que el régimen de Maduro intente manipular los resultados.

J.G.: No es una amenaza vacía; ya lo han hecho antes. Han asesinado a jóvenes protestantes, torturado a militares y civiles, y torturado hasta la muerte. El caso del capitán Acosta Arévalo y el caso de Fernando Albán, que fue torturado y simulado como suicidio, son ejemplos de esto. Ellos mismos lo reconocieron después de que se iniciara la investigación de la Corte Internacional. Esta amenaza no es vacía, como lo demuestra el historial del régimen de Nicolás Maduro.

J.G.: Hay varias referencias a esto recientemente, como la mención de Elliot Abrams, quien fue enviado especial para Venezuela durante la administración del presidente Trump. También hemos escuchado hablar de diversas formas de salida, como puentes de plata o puentes de oro. Lo importante en este momento es el bienestar y el progreso de Venezuela, así como recuperar la democracia. No me corresponde adelantar criterios específicos sobre qué se podría ofrecer al régimen.

J.G.: Mira, cada vez que mencionas eso, se me dibuja una sonrisa en la cara. Estoy seguro de que la mayoría de los colombianos piensan en la transición y en la recuperación del país. No solo en términos de salud y alimentación, sino también en el regreso a casa, en estabilizar el sistema energético venezolano, en repotenciar el aparato productivo nacional y en lo que significa el petróleo como palanca de desarrollo para Venezuela y el continente. Hay muchas prioridades porque son muchos los problemas.

Por supuesto, estaría a la disposición de Venezuela, como siempre lo he estado, sin ningún tipo de interés personal. Ya he ocupado cargos honorarios en diferentes etapas de mi vida. Como decía el Libertador Bolívar, el título de ciudadano venezolano en libertad es el mejor título que puedo tener. Lo cambio por cualquier cargo en este momento.

J.G.: Estar en el exilio es una situación agridulce, sobre todo para un perseguido político que no quiere irse de su país, sino que ha sido forzado a hacerlo. Queremos estar en Venezuela, pateando calles, acompañando a la gente, apoyando a María Corina y Edmundo, organizando los centros de votación, defendiendo el voto, y pensando en la reconstrucción del país. Pero por otro lado, estar en el exilio me permite estar vivo y libre, lo cual no es poca cosa cuando se enfrenta una dictadura como la de Maduro. Esto me permite ayudar, denunciar, buscar apoyo, y defender los votos.