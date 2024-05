“Petro quiere una guerra civil en Colombia, está aliado con el eje del mal”

“Ahora está molesto porque el CNE tiene una auditoria forense (...). Lo que es claro es que aquí hay una prueba, y a Gustavo Petro no le gusta que la institucionalidad ni lo discipline ni lo juzgue. Y a mí me parece muy peligroso que llame la gente a las calles porque lo que él quiere es una guerra civil en Colombia. Él está aliado hoy con el eje del mal, que es Caracas, La Habana y Teherán. Atrás está Irán, ojo con eso que no es ningún chiste, es Hamás y es Hezbolá”, manifestó Cabal.