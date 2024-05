“Petro no puede salirse de este escándalo en la manera como pretende hacerlo”: Sergio Fajardo se va de frente contra el presidente

La justicia ya empezó a reaccionar tras la confesión que hizo recientemente en exclusiva para SEMANA, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien dijo que Olmedo López, su entonces jefe, le pidió entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

En Vicky en Semana , Sergio Fajardo, excandidato presidencial, se refirió a este escándalo que permea al Gobierno Petro, quien ha dicho que no se puede detener el trámite de sus reformas que cursan en el Congreso de la República, a pesar de la tormenta política en el país por lo mencionado anteriormente.

“El presidente no puede salirse de este escándalo en la manera en como principio pretende hacerlo, diciendo que no son del Pacto Histórico -los salpicados tras las declaraciones de Pinilla-, que no son responsabilidades. Y de hecho, pretender decir que gracias a él se está enfrentando la corrupción y eso es falso. Van cuatro directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Gobierno del presidente Petro”, dijo Fajardo.