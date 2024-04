Luces y sombras de la alcaldía de Alejandro Eder: así llega el mandatario de Cali a presentar su Plan de Desarrollo al Concejo

Y aunque su mandato arrancó con un espiral de popularidad, las últimas mediciones dan cuenta de un descenso en la aprobación de su gestión. Pero más allá de los números, la alcaldía de Alejandro Eder ha mostrado avances importantes en estos primeros días de gobierno; no obstante, parte de su gabinete parece no caminar al mismo paso del mandatario.

Por su parte, el también concejal Roberto Ortiz señaló que, efectivamente, la seguridad ha sido el punto más alto de Alejandro Eder. “Se han intensificado los operativos tanto de Policía como de tránsito para imponer orden, seguridad y disciplina. Los caleños no deben sentir miedo al salir a la calle, sino los bandidos. Esto se refleja en la diminución de homicidios en un 21% y de las diferentes modalidades de hurto, además mejora la percepción de seguridad. Estos operativos no deben detenerse, al contrario, deben permanecer en el tiempo y que en cada oportunidad sean más robustos”.

Otra de las apuestas de la actual administración que Ortiz avala es el trabajo desarrollado para reparar vías y tapar los huecos en la ciudad. “Reconozco también la intervención en las vías, tenemos un atraso histórico y ya pudimos comprobar q ue no había un compromiso por mejorarle el estado de la malla vial a los caleños, el 55% estaba en pésimas condiciones y había 16 contratos suspendidos . Hasta ahora se han reparado 7 mil metros lineales y vemos que los trabajos siguen día y noche, espero que no paren hasta completar los 70 kilómetros prometidos como meta en 2024″.

Estas son las vías que la Secretaría de Infraestructura de Cali ha recuperado en el B/ LA UNION DE VIVIENDA POPULAR Cra 41 co cra 41H, Abril 15 de 2024, Foto Wirman Rios, EL PAIS | Foto: WIRMAN RÍOS

El tema de las salidas internaciones del alcalde Eder, que en su momento fue criticado, hoy hace parte de las luces de su administración, pues a través de esos viajes se gestionaron 1.3 millones dólares, que serán girados por organización extranjeras. “El mundo nos está mirando y ya están invirtiendo en nuestra ciudad, de los cerca de 1.3 millones de dólares, el 53 % los recursos se han utilizado en proyectos medioambientales. Además, quiero que no quepa la menor duda de que la COP16 ha representado una oportunidad de oro para que diferentes países inviertan su conocimiento y capacidad en nuestra ciudad”, dijo Eder en su momento.

Su apuesta internacional no es descabellada, y más cuando su administración logró que Cali fuera escogida como la sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP-16 , que por primera vez en su historia se va a desarrollar en Colombia. Este evento, que a larga puede ser determinante en el futuro cercano de Cali, fue logrado gracias a Angélica Mayolo, asesora de despacho y uno de los alfiles más preparados e importantes en el gabinete de Eder.

Las sombras

Si bien, el alcalde Eder llegó a modificar muchos de los aspectos gerenciales y de operación en la administración distrital, algunos cambios no salieron como él esperaba. De acuerdo con el concejal Ortiz, el principal lunar, por ahora, es los programas sociales.

No obstante, la principal sombra mediática de la administración de Alejandro Eder es el polémico contrato con TV Andina o Canal 13 de Cundinamarca, por un valor cercano a los 8 mil millones de pesos y bajo la figura de convenio interadministrativo que tanto le fue criticado al exalcalde Jorge Iván Ospina. “No estuvo bien visto que no le permitieran participar a un canal local como Telepacífico y se lo terminaran dando a uno de Bogotá. El convenio interadministrativo no está mal pero nos recuerda las malas prácticas de la administración pasada”, señaló el concejal Ortiz.