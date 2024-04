Sube el precio del transporte público en Cali

Gobierno está en alerta por factor que puede obligar a subir nuevamente el precio de la gasolina en Colombia

En enero, el Gobierno anunció que la situación deficitaria del FEPC, en relación con la gasolina, se había normalizado, lo que significaba que no era necesario aplicar nuevos aumentos en el precio. Es importante señalar que los ajustes en el precio se llevaron a cabo de forma gradual, con incrementos mensuales que variaron entre $ 400 y $ 600, llevando el precio por galón de $ 9.300 a aproximadamente $ 15.100 .

“Ya se desmontó el subsidio a la gasolina, que está pendiente de los cambios del precio del petróleo, que estaba a US$ 76 y volvió a llegar a US$ 93. Eso es lo que tiene la tasa de cambio moviéndose alrededor de $ 3.800 y esperamos que no nos genere mayores impactos para tener que seguir moviendo el precio de la gasolina. Porque, en la medida que sube el precio del petróleo y se combina con la baja de la tasa de cambio, tenemos que mirar qué tanto se afecta el precio real de la gasolina”, explicó el jefe de la cartera económica.