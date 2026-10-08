La nueva escuela de la UNP ya tiene hoja de ruta: así será la formación de los hombres de protección

La nueva escuela de formación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) tendrá como objetivo profesionalizar y tecnificar la labor de quienes integran los esquemas de protección en Colombia, según explicó este jueves Didier Blanco, director de la entidad.

Homenaje en la UNP: Nueva escuela de escoltas llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay

Ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el director de la UNP, Didier Blanco. Foto: Ministerio del Interior.

La academia, cuya creación había sido anunciada por SEMANA y que, al parecer, llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay, tendrá inicialmente tres líneas de formación.

La primera estará enfocada en el entrenamiento y reentrenamiento de los hombres de protección, con el propósito de fortalecer sus capacidades para el desarrollo de sus funciones.

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Parcial de la Unidad Nacional de Protección Foto: UNP

El segundo programa estará relacionado con el análisis y la evaluación de riesgo. De acuerdo con Blanco, se busca actualizar y profesionalizar los procesos mediante los cuales se determina el nivel de amenaza de las personas que hacen parte del Sistema Nacional de Protección.

La tercera línea estará concentrada en derechos humanos. El director de la UNP aseguró que este componente parte de un principio central para la entidad: la protección debe estar por encima de las diferencias políticas o ideológicas.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella le solicitó a la UNP suspender el acuerdo que ordena nuevos nombramientos en la entidad. Foto: 1. Colprensa / 2. A.P.I.

“La UNP no protege ideologías, no protege filosofías, sino vidas humanas”, señaló Blanco, quien agregó que la entidad debe garantizar la protección de personas independientemente de su posición política.

El funcionario destacó que la creación de la academia permitirá fortalecer la cooperación internacional. Según explicó, la UNP tiene características particulares frente a otras entidades de protección existentes en el mundo y la escuela podría convertirse en un espacio para recibir capacitación y conocimiento de organismos internacionales.

Sindicato de la UNP denuncia posible contratación de escoltas sin experiencia. Foto: SEMANA, foto de referencia

La apuesta, en ese sentido, no se limita a preparar escoltas. La UNP busca consolidar un modelo de formación especializado que abarque desde las capacidades operativas de los hombres de protección hasta la evaluación de riesgos y el respeto por los derechos humanos.