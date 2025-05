MinSalud desata la polémica: “No tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha”, lanza pulla a Sarmiento Angulo y Santodomingo

Pero los comentarios no se quedaron ahí. Siguió diciéndoles a los presentes en el auditorio: “Vamos a ver qué pasa en la cerveza con Santodomingo (...) ahora, cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos de Aval, a ver qué pasa con Sarmiento si es que vive de los recursos de nosotros”.

Y siguió: “Santodomingo vive de la cerveza que tomamos (...) yo no tomo, yo soy abstemio, pero de vez en cuando me tomo una cerveza, entonces hagamos esa prueba. No volvamos a tomar gaseosa a ver qué pasa con Ardila Lule; entonces es del trabajo de nosotros que se genera la riqueza y eso no lo podemos olvidar”.