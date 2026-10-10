Los panfletos amenazantes, los disparos contra establecimientos comerciales y los homicidios hacen parte de las modalidades atribuidas a ‘Los Satanás’ en Bogotá.

Las autoridades investigan los hechos recientes mientras la organización continúa bajo la lupa por sus actividades extorsivas.

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El asesinato en Engativá que volvió a encender las alertas

El nombre de ‘Los Satanás’ vuelve a aparecer en medio de las denuncias por extorsión y violencia en Bogotá.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Engativá, donde fue asesinado un vigilante de un bar.

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta le entregaron un panfleto al vigilante y luego le dispararon

El caso genera preocupación por la forma en que las amenazas contra comerciantes pueden escalar hasta convertirse en ataques armados.

De acuerdo con el reporte, la víctima no habría accedido a las pretensiones extorsivas, aunque las circunstancias y responsabilidades del homicidio deben establecerse dentro de la investigación de las autoridades.

La intimidación mediante panfletos no es nueva en el accionar atribuido a esta estructura.

En estos mensajes, los responsables exigen pagos a cambio de permitir que los negocios continúen funcionando y advierten sobre posibles represalias contra quienes se nieguen a pagar.

La Policía también ha documentado ataques contra fachadas de establecimientos, amenazas directas y el envío de videos por mensajería instantánea

Con estas acciones, los integrantes demuestran que la organización conoce los negocios y pueden llegar hasta sus víctimas.

Foto Vigilante murió frente a discoteca amenazada Foto: Foto elespectador.com- API

Las amenazas no desaparecen con las capturas

Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades es la continuidad de los mensajes intimidatorios atribuidos a la organización, incluso después de la captura de integrantes y cabecillas.

La información publicada sobre el caso de Engativá señala que circularon mensajes en los que se reclamaba la liberación del cabecilla conocido como ‘Satanás’.

También se reportaron advertencias dirigidas a comerciantes para que se pusieran al día con los pagos exigidos por la organización de ‘Moisés’.

Estos mensajes forman parte de las líneas de investigación sobre la manera en que la estructura busca mantener el control sobre sus víctimas.

El problema de las extorsiones desde centros de reclusión ya había sido objeto de operaciones de las autoridades.

En diciembre de 2023, la Policía informó sobre una intervención en 18 establecimientos penitenciarios y carcelarios, así como la captura de 30 integrantes de la estructura ‘Satanás’.

Durante esos procedimientos fueron incautados celulares, tarjetas SIM, panfletos intimidatorios y otros elementos que, según la institución, podían ser utilizados para actividades delictivas.

Las autoridades mantienen los operativos contra la estructura

Las acciones contra ‘Los Satanás’ han continuado durante 2026.

En febrero, la Secretaría Distrital de Seguridad informó que 43 integrantes de esta banda habían sido capturados y enviados a prisión durante la administración distrital.

Además, el 23 de febrero, la Policía reportó la captura de 15 personas en una ofensiva contra varias estructuras dedicadas a la extorsión en Bogotá.

Entre los casos investigados figuraba uno relacionado con ‘Los Satanás’, en el que se exigían 20 millones de pesos al propietario de un lavadero de vehículos y motocicletas en Ciudad Bolívar.

La captura se produjo cuando un presunto implicado intentaba dejar panfletos extorsivos en el establecimiento.

La Policía ha reiterado el llamado a denunciar las exigencias económicas y las amenazas ante el Gaula, a través de la línea 165.