Los polémicos españoles que rodean al presidente Gustavo Petro y a la primera dama Verónica Alcocer, ¿quiénes son y qué buscan en el país?

Mientras decenas de ciudadanos extranjeros que llevan varios años viviendo en Colombia tienen que afrontar una ‘tramitomanía’ para obtener la nacionalidad, los españoles Xavier Vendrell y Manel Grau lo hicieron en tiempo récord y sin tener que cumplir los requisitos de ley, un beneficio que también se le otorgó a la española Eva Ferrer, hoy alta consejera para la niñez.

Para ello, el Gobierno colombiano acudió a una figura que está en cabeza directamente del presidente de la República: la nacionalidad colombiana por adopción mediante exoneración de requisitos, lo que les permite evitarse cumplir con el tiempo mínimo de permanencia y superar una prueba de conocimientos que exigen las normas colombianas.

No es casual que estos dos españoles hayan recibido la nacionalidad mediante exoneración de requisitos y directamente tramitada por parte de la Cancillería, pues se trata de antiguos aliados del presidente Gustavo Petro y cercanos a la primera dama Verónica Alcocer.

El primero en recibir la nacionalidad colombiana fue Xavier Vendrell, quien se hizo célebre durante la campaña presidencial por aparecer en los ‘petrovideos’, revelados por SEMANA, en los que aparece junto a Verónica Alcocer, el hoy presidente Petro, y Armando Benedetti, actual embajador de Colombia en Venezuela y mano derecha de Petro durante la campaña.

Xavier Vendrell aparece en los llamados 'petrovideos' - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / Captura video suministrado a Semana

En dicho video, Vendrell habla de Christian Daes, presidente de Tecnoglass, y de la posibilidad de retirar a María Antonia Pardo del equipo de asesores de Petro, la cual, según las declaraciones del español, sería una ficha del empresario en la campaña.

¿De dónde salió Vendrell? El asesor de campaña de Petro militó en el llamado grupo terrorista Terra Lliure, una organización que abogaba por la independencia catalana, la cual se disolvió en 1991.

En su estancia en dicho grupo, participó en dos atentados terroristas con bombas: el primero, el 8 de septiembre de 1989, contra una oficina del INEM de Hospitalet de Llobregat y el segundo, el 7 de abril de 1990, contra la compañía Hidroeléctricas del Segre en Olesa de Montserra.

Su participación en dichos ataques fue reconocida por él mismo en comparecencia ante la justicia en 1992. Durante dicha confesión, dijo que él escogió los blancos de los atentados, ya que conocía la zona en la que el grupo terrorista planeaba actuar. Así mismo, manifestó que su participación en Terra Lliure y en sus actos siempre fue voluntaria.

También confesó que, antes de ser un militante activo del grupo terrorista, ya había participado en grupos políticos que luchaban por la independencia de Cataluña y que fue allá donde conoció a las personas que lo llevarían a ser parte de Terra Lliure.

El grupo se disolvió en el año de 1991 y, ante la confesión de sus delitos, Vendrell fue condenado a prisión eludible con fianza de 500.000 pesetas, condena que fue retirada en 1996, ya que se argumentó que con la confesión y el abandono de las actividades delictivas era suficiente para no tener que pagar ninguna condena de algún tipo.

Posteriormente, fue diputado del Parlamento de la comunidad autónoma de Cataluña entre los años 1999 y 2010. Luego de esto, abandonó la actividad pública y pasó al sector privado.

En 2017, volvió a estar activo en la política española con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, en la cual sirvió como asesor de Carles Puigdemont, expresidente de la generalidad catalana y figura controversial en el país.

Vendrell fue asesor de Carles Puigdemont

La polémica llegó cuando, en octubre de 2020, Vendrell fue detenido por las autoridades españolas por el denominado caso Voloh, el cual investigó un supuesto tráfico de influencias y desvío de fondos durante el proceso independista de Cataluña.

En ese momento, salió a la luz la relación de Gustavo Petro con el español, ya que el hoy presidente de la República salió en defensa del político catalán en su cuenta de Twitter. “Han puesto preso a Xavier Vendrell, en España, es un empresario cuyo delito es ayudar a la independencia de Cataluña. Vivimos momentos de máxima tensión en las luchas democráticas de los pueblos. Mi solidaridad con su familia que tanta solidaridad nos ha brindado”.

Seguido a este tuit, Petro también agregó: “Xavier Vendrell es militante de la Esquerra Republicana, hoy el mayor partido de Cataluña y aliado de la Colombia Humana por un mejor mundo”.

El otro español

A Manuel Grau, el beneficio de la nacionalidad le llegó en noviembre del año pasado. Y apenas dos meses después, el 11 de enero de este año, fue nombrado en la junta directiva de la Asamblea General de Accionistas de la Central de Inversionistas S.A -CISA-, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

Manel Grau asistió con la primera dama,Verónica Alcocer a la cita con el Papa - Foto: Vatican media

Grau Pujadas también es viejo conocido del presidente. Fue quien apoyó a la campaña del mandatario en la formulación de las bases de la propuesta de “economía popular” y se convirtió en una de las principales fichas de Verónica Alcocer en la Casa de Nariño, pues ha acudido como su delegado a encuentros con altos funcionarios.

Tal como lo publicó SEMANA en enero de este año, por información enviada directamente por la Casa de Nariño, el español estuvo en la visita que hizo la primera dama al papa Francisco, y se le reportó como funcionario de Procolombia, y luego fue a Venezuela y se aseguró que era funcionario del despacho.

No obstante, luego se supo que no está vinculado directamente a Procolombia y tampoco es asesor del despacho, pues la primera dama no tiene despacho.

En la Casa de Nariño hay preocupación por la presencia de estos dos españoles, pues temen que puedan meter en problemas al presidente. ¿Están interesados en hacer negocios? ¿De qué tipo? ¿Aprovechan su cercanía con la familia presidencial para mover contrataciones? La lupa está puesta.