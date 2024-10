Petro respondió dardo que le lanzó Uribe por intercambiar sombreros con el exjefe paramilitar Mancuso: “No es teatro de compadres”

Uribe se paró de frente ante simbólico intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso: “La paz no es un juego ni un teatro de compadres”

El primero en frenar en seco a Petro fue el expresidente Uribe, quien le lanzó una aguda pulla: “La autoridad y las convicciones no pueden ceder ni ante la seducción ni ante la amenaza. La paz no es un juego ni un teatro de compadres”.

La autoridad y las convicciones no pueden ceder ni ante la seducción ni ante la amenaza. La paz no es un juego ni un teatro de compadres. Colombia ha tenido procesos de claudicación ante el terrorismo como el firmado con FARC. Para nada sirvió. Nuestra ley de Justicia y Paz…

Intercambio de sombreros vueltiaos entre el presidente Gustavo Petro y el ex paramilitar Salvatore Mancuso en Montería Córdoba | Foto: Presidencia de la República

Posteriormente, Petro no guardó silencio y le respondió al expresidente Uribe, por la misma vía, su cuenta personal de X, antes Twitter: “Donde se encuentran víctimas y victimarios para la reparación y el perdón no es teatro de compadres, ex presidente Uribe”.