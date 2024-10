El exfiscal Francisco Barbosa le responde a Petro por tierras de paramilitares a víctimas: “La infamia del presidente no tiene límites”

En un comunicado, el exfiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro, quien este jueves en Montería dijo que no le entregó tierras de los paramilitares a las víctimas. “La infamia del presidente Petro no tiene límites”, señaló Barbosa.

“No puede ser normal que el insulto y la ofensa contra los ciudadanos por parte de Petro se vuelva una constante. Ni he matado a nadie ni he pertenecido a una organización criminal ni he sido indultado. Fui un funcionario que cumplió con la Constitución y la ley. Las declaraciones de Petro ponen en riesgo mi vida”, señaló Barbosa a SEMANA.