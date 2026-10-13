Centro Democrático pidió a Fiscalía investigar posibles acciones del gobierno Petro contra Álvaro Uribe

En la mañana de este 13 de octubre, el Centro Democrático emitió un comunicado solicitando a los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación adelantar varias investigaciones para esclarecer las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre una presunta reunión organizada en octubre de 2025 con el fin de promover señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y otros dirigentes, como Germán Vargas Lleras y el presidente Abelardo De La Espriella.

Esta decisión se dio luego de que Rodríguez asegurara que en el encuentro, que se hizo en Valledupar, estuvieron varios exjefes de las AUC designados como gestores de paz. La reunión habría tenido como propósito desprestigiar a contradictores políticos del gobierno Petro.

El Centro Democrático pidió a la Fiscalía y a los organismos de control investigar las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta reunión en Valledupar en octubre de 2025. Foto: Getty Images via AFP

Este encuentro se gestó durante los días en los que el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“El partido considera necesario establecer si se utilizaron entidades y recursos públicos para perseguir políticamente al expresidente Uribe, afectar su buen nombre con fines judiciales”, detalló la colectividad.

Además, insistió en que los organismos de control deberán investigar a fondo los hechos y determinar si hubo irregularidades, y establecer las responsabilidades a que haya lugar.

Angie Rodríguez aseguró que recibió instrucciones para que exjefes paramilitares hablaran de Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. Foto: ALEJANDRO ACOSTA

El relato de Angie Rodríguez

La exfuncionaria de Petro aseguró que el evento, que se denominó Diálogo Social Paz Total, se dio con normalidad; sin embargo, a Rodríguez le habrían dado una instrucción que cambió todo. “Pero a mí me dan una orden. Usted tiene que hablar, ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Vargas Lleras. En efecto, entonces me piden organizar lo del cierre de Ralito con la misión de que ellos hablen para las elecciones”, dijo.

Rodríguez sabía que lo que estaba haciendo podía ser un gran lío: “Yo decía: ‘Dios mío, ¿en qué me metí?’. O sea, un tema de otro nivel. Llamé al director del DNI, al doctor Lemus, y le dije: ‘Ven, acompáñame’, me sacó el cuerpo (…). Fue también Holman Morris; también era lo mismo. Era: ‘Venga, hablen, cuéntenos, díganos’; suelten la lengua, en pocas palabras”, dijo.