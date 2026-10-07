Contraloría reactiva concurso de méritos: hay nuevo requisito para afectados por el terremoto

La Contraloría General de la República levantó el aplazamiento que tenía sobre el concurso de méritos 2024-2026, después de que un Juzgado Administrativo de Cúcuta ordenó reanudar ese proceso de selección público, a raíz del desastre que provocó el terremoto del 10 de agosto.

Por ese desastre natural, la Contraloría ahora puso como requisito a los interesados que hayan sido afectados adjuntar el certificado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o la entidad a nivel territorial que le corresponda entregar ese tipo de documentos. Ese documento deberá ser enviado entre el 8 y hasta el 20 de octubre del presente año.

La decisión de levantar la suspensión del concurso se dio como cumplimiento a las órdenes que dio el 2 de octubre un Juzgado de Familia de Mocoa, Putumayo, y el 6 de octubre un Juzgado Administrativo en Cúcuta para que se reanudara ese proceso que quedó en el limbo tras el terremoto.

Desde la Contraloría manifestaron: “Reafirma su compromiso con el respeto de los derechos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la garantía de los principios de mérito, igualdad y transparencia que orientan el acceso al empleo público”.

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Frente a los cambios que se dieron para este concurso de méritos, el ente de control fiscal también publicó el calendario para caracterizar a las personas afectadas por el sismo que participaron y la reanudación de las actividades que permitan poner en marcha ese nuevo cronograma.

Con la reactivación de este mecanismo de selección, la Contraloría también ordenó a la Universidad de Antioquia, operador técnico y logístico del concurso, remitir el listado total de aspirantes inscritos en que se precise nombre, identificación, convocatoria, número de registro, ciudad de domicilio y correo electrónico para verificar a los inscritos.

Jorge Eliecer Laverde Vargas Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El cronograma deberá contar con una aprobación del Consejo Superior de Carrera Administrativa para que se adelanten todas las gestiones administrativas, financieras y contractuales que permitan darle continuidad al contrato interadministrativo que desarrolla y gestiona el proceso para el concurso.

Ese proceso de selección ofrece cerca de 3.200 cargos para aspirantes a la carrera administrativa en diferentes niveles jerárquicos, como profesionales, asistenciales, ejecutivos, técnicos y asesores.