Empieza la puja para conformar terna por la Contraloría de Bogotá

El pasado 12 de agosto el Concejo de Bogotá abrió la convocatoria para elegir al próximo Contralor Distrital para el periodo 2026-2029.

Dicho proceso ha ido avanzando y el 11 de septiembre se publicó la lista de admitidos e inadmitidos para continuar con la convocatoria.

Por esa razón, el domingo, 21 de septiembre, desde las 8:00 de la mañana, 100 aspirantes se enfrentarán a la prueba en la Universidad Sergio Arboleda, donde se decantará la lista.

El objetivo de los aspirantes es claro: quedar entre los tres finalistas que conformarán la terna de elegibles.

Por ahora, se ha conocido que en este proceso se mueven varios hilos del poder y hay nombres que suenan más que otros.

Por ejemplo, se ha dicho que Juan Camilo Zuluaga sería cercano al Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

Por otro lado, Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas serían las apuestas del actual Contralor Distrital, Julián Ruíz, y del precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba.

La baraja también incluye a Roberto Fuentes, de quien dicen es la mano derecha de Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá, y a Juan Miguel Durán, quien sería cercano a Simón Gaviria. Durán es una de las cartas fuertes y sectores del Concejo aseguran que sacaría provecho de sus buenas relaciones políticas con sectores liberales.

Finalmente, aparece Diego Uribe, quien sería cercano a la Auditora General, Anayme Barón.