El barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, se convirtió en el escenario de una balacera al frente de un conjunto residencial durante la tarde de este jueves, 23 de octubre.

Todo se desató en medio de un operativo que llevó a cabo el Gaula Militar, junto a la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo era capturar a un hombre, de quien hasta el momento no se conocían nada.

Este es el momento en el que se llevó a cabo el operativo en contra de este sujeto. | Foto: Redes sociales: Colombia Oscura

En las últimas horas, el diario El Tiempo reveló la identidad del sujeto, quien estaba siendo buscado por la justicia por supuestamente haber cometido dos delitos, aunque en un principio se dijo que era cabecilla de una banda criminal.

El señalado es César Augusto Buitrago Pérez, de 45 años, oriundo del municipio de Casablanca, en el departamento del Tolima. Se trata de un soldado profesional retirado que, en el momento de la captura, disparó con una pistola 9 milímetros e hirió a tres uniformados del Gaula Militar.

De acuerdo con el medio, Buitrago es acusado de homicidio y extorsión por un caso contra dos agricultores de granadilla en el municipio de Villahermosa, en el Tolima.

Tras lo ocurrido en la ciudad de Bogotá, el sujeto también deberá enfrentar cargos por tentativa de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones, y disparo de arma de fuego sin necesidad de defender un derecho propio o ajeno.

Todo apunta, según las investigaciones, a que unas personas contrataron a Buitrago y a otro soldado para que cometieran el asesinato de las dos víctimas, quienes eran esposos. Al parecer, el crimen obedeció a la negativa que tuvieron de pagar una extorsión.

Además de esto, el nombre del soldado retirado también estaría vinculado, según el informe, con dos lotes en el municipio de Líbano, algo que también está siendo investigado por las autoridades.

En el momento del operativo, el hombre viajaba en una camioneta Isuzu 4x4, cuyo valor en el mercado es de más de 180 millones de pesos. De hecho, hay un video en el que se ve el momento en el que desciende del vehículo, en el que iba con tres mujeres, y comienza a disparar antes de ingresar al conjunto residencial para intentar huir.

Tras la captura, a Buitrago se le incautó una pistola, dos proveedores y un teléfono celular.