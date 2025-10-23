Suscribirse

Bogotá

Lo que se sabe del hombre que habría provocado la balacera y dejado a tres uniformados heridos en Bogotá

Los militares resultaron lesionados al abstenerse de usar sus armas de dotación para evitar daños colaterales.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

23 de octubre de 2025, 11:10 p. m.
El incidente en Mazurén generó preocupación e indignación entre los residentes del norte de Bogotá
| Foto: Redes sociales: Colombia Oscura

Un operativo del Gaula Militar Cundinamarca en el barrio Mazurén, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, terminó este jueves, 23 de octubre, al mediodía con una balacera que dejó tres uniformados heridos y con el agresor capturado en el sitio.

Según el Ejército, el procedimiento —una intervención para hacer efectiva una orden de captura por homicidio y extorsión— tuvo lugar en inmediaciones de la carrera 55 con la calle 151.

Los primeros reportes extraoficiales —a los que tuvo acceso este medio— indicaron que los tres uniformados heridos pertenecen al Gaula Militar y que fueron trasladados a centros médicos cercanos: dos a la Clínica del Trabajador y uno a la Fundación Cardioinfantil, donde permanecían bajo observación.

Contexto: “Nos están ocultando información”: hermana de soldado desaparecido en Nariño arremetió contra el Ejército

Sin embargo, en un comunicado oficial, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional informó que los militares fueron llevados al Hospital Militar y que su estado de salud es estable.

La Brigada también destacó que los soldados se abstuvieron de usar sus armas de dotación para evitar poner en riesgo la vida de las acompañantes del sospechoso.

El sospechoso

Fuentes de inteligencia militar consultadas por SEMANA señalaron de manera extraoficial que el hombre capturado tendría antecedentes judiciales y que, según la investigación inicial, sería un esmeraldero. Por su parte, el Comando de la Décima Tercera Brigada lo describe como el presunto cabecilla de una organización señalada de extorsiones en el occidente de Bogotá y en municipios cercanos de Cundinamarca.

Tras ser reducido en el lugar, el agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Contexto: Brigada XIII del Ejército se pronuncia luego de grave balacera en el norte de Bogotá, en la que salieron heridos tres uniformados

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que los uniformados son auxiliados por sus compañeros mientras vecinos miran desde edificios cercanos. En los registros también se aprecia la llegada de vehículos policiales y de emergencia. En el sitio del operativo, las autoridades reportaron el hallazgo de varias vainillas y el arma de fuego presuntamente usada en el ataque.

La Décima Tercera Brigada expresó su solidaridad con las familias de los uniformados heridos y resaltó la actuación prudente de los soldados frente a una situación de alto riesgo: “Nuestro compromiso es con la seguridad y tranquilidad de los bogotanos”, indica el comunicado institucional.

El incidente en Mazurén revive la preocupación por operativos del Gaula que terminan en enfrentamientos armados en zonas residenciales. Entre 2023 y 2025, se han reportado otros operativos que derivaron en capturas y, en algunos casos, en el uso de armas por sospechosos en localidades como Engativá y San Cristóbal.

Contexto: Caen dos hombres clave del ELN en Arauca: así fue la operación del Ejército y la Policía

El agresor quedó en custodia y a disposición de la autoridad judicial. Las autoridades anunciaron investigación sobre los hechos y la recolección de material probatorio en el lugar.

