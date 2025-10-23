Un operativo del Gaula Militar Cundinamarca en el barrio Mazurén, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, terminó este jueves, 23 de octubre, al mediodía con una balacera que dejó tres uniformados heridos y con el agresor capturado en el sitio.

Según el Ejército, el procedimiento —una intervención para hacer efectiva una orden de captura por homicidio y extorsión— tuvo lugar en inmediaciones de la carrera 55 con la calle 151.

Los primeros reportes extraoficiales —a los que tuvo acceso este medio— indicaron que los tres uniformados heridos pertenecen al Gaula Militar y que fueron trasladados a centros médicos cercanos: dos a la Clínica del Trabajador y uno a la Fundación Cardioinfantil, donde permanecían bajo observación.

Sin embargo, en un comunicado oficial, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional informó que los militares fueron llevados al Hospital Militar y que su estado de salud es estable.

La Brigada también destacó que los soldados se abstuvieron de usar sus armas de dotación para evitar poner en riesgo la vida de las acompañantes del sospechoso.

El sospechoso

Fuentes de inteligencia militar consultadas por SEMANA señalaron de manera extraoficial que el hombre capturado tendría antecedentes judiciales y que, según la investigación inicial, sería un esmeraldero. Por su parte, el Comando de la Décima Tercera Brigada lo describe como el presunto cabecilla de una organización señalada de extorsiones en el occidente de Bogotá y en municipios cercanos de Cundinamarca.

Tras ser reducido en el lugar, el agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que los uniformados son auxiliados por sus compañeros mientras vecinos miran desde edificios cercanos. En los registros también se aprecia la llegada de vehículos policiales y de emergencia. En el sitio del operativo, las autoridades reportaron el hallazgo de varias vainillas y el arma de fuego presuntamente usada en el ataque.

#BOGOTÁ | Este es el momento exacto en el que una patrulla del Ejército Nacional llega a recoger a los tres militares que resultaron heridos en el tiroteo registrado en el barrio Mazurén, norte de la ciudad.



En este momento las autoridades mantienen acordonada la zona y el CTI… pic.twitter.com/h0oFIxp3aN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2025

La Décima Tercera Brigada expresó su solidaridad con las familias de los uniformados heridos y resaltó la actuación prudente de los soldados frente a una situación de alto riesgo: “Nuestro compromiso es con la seguridad y tranquilidad de los bogotanos”, indica el comunicado institucional.

El incidente en Mazurén revive la preocupación por operativos del Gaula que terminan en enfrentamientos armados en zonas residenciales. Entre 2023 y 2025, se han reportado otros operativos que derivaron en capturas y, en algunos casos, en el uso de armas por sospechosos en localidades como Engativá y San Cristóbal.