“Nos están ocultado información”: hermana de soldado desaparecido Nariño arremetió contra el Ejército.

“Nos están ocultando información”: hermana de soldado desaparecido en Nariño arremetió contra el Ejército

Se cumplirá un mes de la desaparición del soldado Juan Martelos y la institución militar no le ha dado una respuesta clara a la familia.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 2:59 p. m.
No hay rastros del soldado Martelos. | Foto: Suministrada a Semana.

Tatiana Martelos, hermana del soldado profesional Juan Martelos, quien desapareció en medio de una operación militar en Tumaco, Nariño, contra las disidencias de las FARC, lanzó fuertes críticas contra el Ejército por no brindarle una respuesta clara de lo que sucedió con el soldado.

El drama de Julio Martelos, papá de un soldado desaparecido en medio de una operación militar contra las disidencias de las Farc.
El drama de Julio Martelos, papá de un soldado desaparecido en medio de una operación militar contra las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana.

Respecto a las actuaciones del Ejército en el caso de su hermano, indicó que “el Ejército Nacional nos ha dejado solos como familia, a la deriva con la búsqueda de nuestro hermano, simplemente fue una búsqueda durante diez días, luego se supone que cuando una persona desaparece al tercer día deben de hacer la denuncia, ellos lo hicieron diez días después”.

Asimismo, indicó que en el desarrollo de la operación militar donde desapreció su hermano hubo fallas de planeamiento. “Para mí, como dice el refrán, al cuento le falta un pedazo porque se supone que ellos, como Ejército, cuando van en diferentes grupos, tienen que estar reportando cada hora, y si ellos vieron que la lancha naufragó, ¿por qué no se volvieron a reportar?”.

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
La familia del soldado Juan Martelos pide a las autoridades judiciales respuestas sobre el caso. | Foto: Mariano Vimos

Tatiana también denunció las barreras que les está poniendo el Ejército para entregarles información sobre la desaparición de su hermano. Indicó que ahora la respuesta de la institución es que deben conseguir un abogado para acceder a la información.

Recientemente, en diálogo con SEMANA, Julio Martelos, padre del soldado, entregó detalles de la acción militar en la que se desapareció su hijo. “Iban cinco embarcaciones. Una de ellas se volteó donde iba mi hijo; iban también 28 tripulantes. En el primer rescate, salvaron a 26, quedaron dos por buscar, que eran otro militar y mi hijo Juan Manuel. Encontraron al otro militar el viernes como a las 12 de la noche, pero de mi hijo no se sabe nada”.

Los soldados liberados recibiendo un saludo de parte del almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares.
Los militares ejecutaban una operación contra las disidencias de las Farc, cuando se desapareció el soldado Juan Martelos. | Foto: Tomada de redes sociales

“Él desde niño le gustó el Ejército. Desde niño decía que él quería prestar el servicio militar y bueno, es algo que él quería y no se lo podíamos prohibir porque era su sentir, su gusto, su sueño”, dijo frente a las razones de por qué había optado por irse al Ejército, institución que hoy, según ellos, los dejó abandonados en la búsqueda.

