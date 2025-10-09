Suscribirse

Nación

El drama de Julio Martelos, papá de un soldado desaparecido en medio de una operación militar contra las disidencias de las FARC

La familia del uniformado consideró que hubo serías fallas durante la acción militar.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 2:02 p. m.
El drama de Julio Martelos, papá de un soldado desaparecido en medio de una operación militar contra las disidencias de las Farc.
El soldado lleva dos semanas desaparecido. | Foto: Suministrada a Semana.

Ya se completan más de dos semanas de la desaparición del soldado profesional Juan Martelos, quien hacía parte de un grupo de militares que salió vía marítima desde Tumaco, Nariño, para atacar a las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia.

Catatumbo
Para Julio Martelos, papá del militar desaparecido, el Ejército falló en los protocolos militares. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Durante el recorrido, la embarcación en la que viajaba Martelos y sus compañeros sufrió un volcamiento, varios uniformados resultaron en el agua y lograron sobrevivir.

Y pese a que los compañeros de Martelo lograron ponerse a salvo, de él no se volvió a saber luego del accidente, sumergiendo en un profundo drama a su familia, como se lo dijo a SEMANA Julio Martelos, padre del uniformado.

“Iban cinco embarcaciones. Una de ellas se volteó donde iba mi hijo, iban también 28 tripulantes. En el primer rescate salvaron a 26, quedaron dos por buscar, que era otro militar y mi hijo Juan Manuel. Encontraron al otro militar el viernes como a las 12 de la noche, pero de mi hijo no se sabe nada”, relató Julio Martelos.

En este miércoles 7 de mayo se presentaron dos ataques contra el Ejército en Suárez y Caloto, resultando herido un soldado profesional, como bien confirmaron las autoridades.
Juan Martelos llevaba siete meses como soldado profesional. | Foto: Francisco Calderón

La situación para el papá del soldado se complicó luego de que —según él— desde el Ejército le confirmaron que no iban a buscar más a su hijo. “Le pido al Ejército que no paremos la búsqueda, porque ya nos pararon la búsqueda”, dijo.

El soldado Martelos, de 21 años, se había convertido en soldado profesional y llevaba siete meses en dicha categoría dentro de la fuerza.

Su padre señaló a este medio que el Ejército, al parar la búsqueda de su hijo, lo está dejando abandonado. “Yo en este momento siento que ya el Ejército se cansó”, manifestó.

Las autoridades judiciales siguen la pista de una red de tráfico de armas que se enquistó en el Ejército y tenía negocios con los Pachenca, estructura que negocia cocaína a cambio de armamento pesado.
Juan Martelo hacía parte de un grupo de soldados que iban en una operación contra las disidencias de las FARC. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Él desde niño le gustó el Ejército. Desde niño decía que él quería prestar el servicio militar y bueno, es algo que él quería y no se lo podíamos prohibir porque era su sentir, su gusto, su sueño”, indicó.

Para el papá del militar, en este caso hubo múltiples fallas en el manejo de la operación y como prueba de ello —manifestó— está la desaparición de su hijo.

