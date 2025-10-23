Brigada XIII del Ejército se pronuncia luego de grave balacera en el norte de Bogotá, en la que salieron heridos tres uniformados

Luego de que tres integrantes del Gaula Militar Cundinamarca resultaran heridos en medio de un operativo realizado en el sector de Mazurén, norte de la capital, cuando intentaban hacer efectiva una orden de captura contra un presunto cabecilla de una organización señalado por homicidio y extorsión, se entregaron las primeras declaraciones oficiales.

De acuerdo con información entregada por el Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, durante la intervención, el hombre, que se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego de manera sorpresiva contra los uniformados.

Los soldados, según el reporte, evitaron responder para no poner en riesgo la vida de las acompañantes, lo que derivó en que tres de ellos resultaran lesionados por impactos de bala.

Los militares fueron trasladados al Hospital Militar, donde reciben atención médica. Su estado de salud es estable, mientras que el agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Fuentes del Ejército confirmaron que el procedimiento hacía parte de una operación de inteligencia adelantada para neutralizar a un hombre que, según las investigaciones, habría liderado actividades extorsivas en el occidente de Bogotá y en municipios cercanos de Cundinamarca.

En un comunicado oficial, la Décima Tercera Brigada expresó su solidaridad con las familias de los uniformados heridos y destacó la actuación prudente de los soldados frente a una situación de alto riesgo.