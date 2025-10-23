Suscribirse

Bogotá

Brigada XIII del Ejército se pronuncia luego de grave balacera en el norte de Bogotá, en la que salieron heridos tres uniformados

El presunto criminal que estaba siendo buscado por los delitos de homicidio y extorsión fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 10:24 p. m.
En medio de los hechos se registraron tres soldados heridos.
En medio de los hechos, se registraron tres soldados heridos. | Foto: Archivo particular

Luego de que tres integrantes del Gaula Militar Cundinamarca resultaran heridos en medio de un operativo realizado en el sector de Mazurén, norte de la capital, cuando intentaban hacer efectiva una orden de captura contra un presunto cabecilla de una organización señalado por homicidio y extorsión, se entregaron las primeras declaraciones oficiales.

Contexto: Tres soldados del Gaula Militar resultaron heridos en medio de un operativo contra cabecilla de una banda criminal acusado de homicidio

De acuerdo con información entregada por el Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, durante la intervención, el hombre, que se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego de manera sorpresiva contra los uniformados.

Los soldados, según el reporte, evitaron responder para no poner en riesgo la vida de las acompañantes, lo que derivó en que tres de ellos resultaran lesionados por impactos de bala.

Contexto: La persecución policial de película que terminó con la captura de 13 presuntos criminales que intentaron robar una bodega en Fontibón

Los militares fueron trasladados al Hospital Militar, donde reciben atención médica. Su estado de salud es estable, mientras que el agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Fuentes del Ejército confirmaron que el procedimiento hacía parte de una operación de inteligencia adelantada para neutralizar a un hombre que, según las investigaciones, habría liderado actividades extorsivas en el occidente de Bogotá y en municipios cercanos de Cundinamarca.

Contexto: En Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una ofensa, una riña o una agresión: esta es la nueva estrategia para frenar la intolerancia
En medio de los hechos se registraron tres soldados heridos.
En medio de los hechos se registraron tres soldados heridos. | Foto: Archivo particular

En un comunicado oficial, la Décima Tercera Brigada expresó su solidaridad con las familias de los uniformados heridos y destacó la actuación prudente de los soldados frente a una situación de alto riesgo.

“Nuestro compromiso es con la seguridad y tranquilidad de los bogotanos”, señaló la institución en el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Agmeth Escaf entrega su vaticinio para la consulta del Pacto Histórico del domingo y alista posible salto al Senado

2. Destapan la última publicación del fallecido integrante de ‘Buen Día, Colombia’: “Viejos recuerdos”

3. Congresista estadounidense Carlos Giménez pide “unirse detrás de un solo candidato” para vencer al petrismo

4. Donald Trump le dijo a Gustavo Petro que es “un líder tonto” y así le respondió el presidente

5. Toronto Blue Jays pone fin a los rumores y toma decisión a pocas horas de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalaceraSecretaría de Seguridad de BogotáEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.