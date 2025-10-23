Suscribirse

Bogotá

Tres soldados del Gaula Militar resultaron heridos en medio de un operativo contra cabecilla de una banda criminal acusado de homicidio

Los hechos se registraron en el sector de Mazurén, al norte de Bogotá. Los uniformados están fuera de peligro.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 7:24 p. m.
Los tres soldados heridos fueron trasladados a centros médicos. | Foto: Archivo particular

Sobre el mediodía de este jueves 23 de octubre, vecinos del sector de Mazurén, en el norte de Bogotá, reportaron un tiroteo entre los uniformados del Gaula Militar y quien, al parecer, sería un cabecilla de una peligrosa organización delictiva, acusado de homicidio.

Contexto: Tiroteo en el sector de Mazurén, norte de Bogotá. Esto es lo que se sabe hasta el momento

Aunque todavía no se conoce un reporte oficial por parte de las autoridades, lo que se sabe por cuenta de los vecinos de la zona y testigos de los hechos es que todo se habría desarrollado en medio de un operativo en el que los uniformados del Gaula Militar y la Policía Metropolitana buscaban la captura de un hombre señalado de cometer un homicidio y de liderar una estructura delictiva en la ciudad.

En medio de las diligencias, tanto el presunto criminal como los agentes de la Policía y los uniformados del Ejército habrían desenfundado sus armas en lo que se convirtió en un tiroteo donde se escucharon, según los testigos, al menos 14 disparos.

Contexto: Secretaría de Seguridad de Bogotá responde a cuestionamientos por la adjudicación del polémico contrato de alimentación en la Cárcel Distrital
En medio de los hechos se registraron tres soldados heridos.
En medio de los hechos se registraron tres soldados heridos. | Foto: Archivo particular

Al parecer, el sujeto por el que iban detrás las autoridades se movilizaba en un carro Chevrolet Aveo color azul de placas OLN 017 de Bogotá.

Por ahora, se sabe que los tres soldados que resultaron lesionados en medio del intercambio de disparos están fuera de peligro y siendo atendidos en un centro asistencial de la zona. Todavía no hay un reporte oficial sobre si el presunto implicado en los hechos está bajo la custodia de las autoridades o si logró darse a la fuga.

Contexto: La persecución policial de película que terminó con la captura de 13 presuntos criminales que intentaron robar una bodega en Fontibón
CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ
Los hechos ocurrieron muy cerca de la autopista Norte, en el sector de Mazurén. | Foto: Daniel Reina Semana

Se espera que en el transcurso de la tarde tanto el Ejército Nacional como la Policía Metropolitana de Bogotá se pronuncien sobre los hechos y entreguen un parte oficial sobre la salud de los tres soldados y den a conocer sí, tras el operativo, se logró la captura del hombre señalado de pertenecer a una organización criminal.

Noticias Destacadas

