Momentos de pánico se vivieron en el barrio Mazurén, en el norte de Bogotá, después de que se desatara una balacera en medio de un operativo que se llevó a cabo para capturar a un hombre.

Todo ocurrió hacia las 2:00 de la tarde de este jueves, 23 de octubre, cuando hombres del Gaula Militar llegaron hasta un conjunto residencial en busca de un supuesto cabecilla de una banda criminal.

En medio de los hechos se registraron tres soldados heridos. | Foto: Archivo particular

Una vez arribaron allí, los uniformados, que estaban acompañados también por agentes de la Policía y del CTI de la Fiscalía, fueron recibidos a disparos por el sujeto, dejando a tres integrantes heridos.

En un video, que fue revelado por la emisora Blu Radio, se observa el momento en el que se desató todo. En las imágenes, que fueron captadas por una cámara de seguridad, se ve cómo, poco a poco, se abre la reja del conjunto, mientras hay una camioneta y varios vehículos afuera.

En ese momento, un hombre de chaqueta roja se baja de la camioneta y comienza a disparar, mientras que los uniformados se esconden para proteger su vida. Incluso, el conductor del vehículo descendió y se tiró al suelo.

Tras algunos segundos, el delincuente ingresó al conjunto residencial mientras seguía disparando, su objetivo era escaparse de las autoridades, por lo que se le ve corriendo muy rápido, ahí termina el video.

#Atención Este es el momento en el que un presunto delincuente ataca al Gaula Militar que lo iba a capturar por su vinculación a un doble homicidio. En las imágenes se ve al hombre, de chaqueta roja, disparando e ingresando a un conjunto residencial para huir del operativo. Tres… pic.twitter.com/qza6BoaI2I — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 24, 2025

Posteriormente a esto, las autoridades acordonaron la zona, ingresaron al sitio y lograron la captura del cabecilla de la banda delincuencial.

En otros videos, que fueron grabados por ciudadanos, se refleja el pánico y el desconcierto que había en la zona, pues muchos no sabían que se estaba haciendo un operativo y, por eso, no se permitía el pasó por allí.

En otro audiovisual, se observa el momento en el que tres uniformados salen con el señalado delincuente esposado y custodiado, lo suben a una camioneta y se lo llevan.

Por medio de un comunicado, el Ejército Nacional confirmó que los tres agentes heridos se encuentran fuera de peligro. Además, explicaron que en el momento de los disparos evitaron utilizar sus armas para no poner en peligro a las personas que estaban en la zona.