Se acerca la que será la cita de selecciones más grande hecha en la historia. Con 48 países, por primera vez, el Mundial 2026 será único y las candidatas a ganarlo se ilusionan con quedarse con el certamen que se jugará en Norteamérica.

Desde Conmebol irán países de alto calibre como Brasil y Argentina. De los primeros hay que decir que son los máximos campeones, luego de haber logrado cinco coronaciones.

Brasil se alista para ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. Foto: AFP

Si bien nadie está siquiera cerca de llegar a esa cifra de copas del mundo, pero ya ha pasado un buen tiempo desde que la verdeamarela en que la sequía apremia a Brasil y no ha habido un referente que los lleve a lo más alto del balompié mundial.

Neymar en el Mundial 2026 podría tener la ‘última bala’ para lograrlo. Su presente deportivo no es el mejor, pero ansía a recuperarse para que Carlo Ancelotti lo lleve al campeonato orbital de mediados del próximo año.

En el país vecino de Colombia tienen mucha expectativa por dicho Copa del Mundo, al punto que Ney se ha trazado objetivos osados. Durante un reciente evento se fue de ambicioso con una promesa que hace mella.

Conociendo sus capacidades, las cuales lo llevaron a ser de los mejores del planeta en su momento, el jugador que milita en Santos vaticinó que “si llegamos a la final… yo prometo que marcaré un gol”.

Posterior a esto, dio a entender que no habrá recurso que no usen con tal de llevar el trofeo por sexta vez a Brasil. Adicional, le mandó un mensaje al entrenador nacional para que sea este quien idee una estrategia que les haga campeones.

“Haremos todo lo posible, y también lo imposible, para traer el Mundial a Brasil. En julio podrás pedirme cuentas. ¡Oye, Ancelotti, ayúdanos!”, lanzó.

El camino de Brasil para ser campeón

Brasil, por nombres, es uno de los equipos que podría partir como candidato a quedarse con la Copa del Mundo en 2026.

Después del sorteo que se llevó a cabo en Washington al inicio del mes de diciembre, la suerte dictaminó lo que sería un grupo relativamente sencillo. Estarán en el grupo C, y su rival más complicado podría ser Marruecos, que viene en un alza futbolística desde años.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

13 de junio de 2026, Brasil vs. Marruecos – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

Brasil vs. Marruecos – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) 19 de junio de 2026, Brasil vs. Haití – Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Brasil vs. Haití – Lincoln Financial Field (Filadelfia) 24 de junio de 2026, Escocia vs. Brasil – Hard Rock Stadium (Miami)

En la previa al certamen mundialista, los pentacampeones tendrán algunos juegos amistosos en la fecha FIFA de marzo. Uno de los rivales que se confirmó fue Francia, la cual tendrá una gira en el mes mencionado, donde también se medirá con Colombia.