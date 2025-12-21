Deportes

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Para la máxima figura de los brasileños el objetivo es ser campeón. En caso de llegar a la final, este haría una actuación que quedaría en los libros de historia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de diciembre de 2025, 1:28 p. m.
Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026
Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026 Foto: Captura a transmisión de la Tardezinha - Getty Images

Se acerca la que será la cita de selecciones más grande hecha en la historia. Con 48 países, por primera vez, el Mundial 2026 será único y las candidatas a ganarlo se ilusionan con quedarse con el certamen que se jugará en Norteamérica.

Desde Conmebol irán países de alto calibre como Brasil y Argentina. De los primeros hay que decir que son los máximos campeones, luego de haber logrado cinco coronaciones.

Brasil superó a Senegal en amistoso previó al Mundial 2026.
Brasil se alista para ser protagonista en la próxima Copa del Mundo. Foto: AFP

Si bien nadie está siquiera cerca de llegar a esa cifra de copas del mundo, pero ya ha pasado un buen tiempo desde que la verdeamarela en que la sequía apremia a Brasil y no ha habido un referente que los lleve a lo más alto del balompié mundial.

Neymar en el Mundial 2026 podría tener la ‘última bala’ para lograrlo. Su presente deportivo no es el mejor, pero ansía a recuperarse para que Carlo Ancelotti lo lleve al campeonato orbital de mediados del próximo año.

Deportes

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Deportes

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

Deportes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Deportes

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Deportes

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Deportes

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Deportes

Carlo Ancelotti lanza sorpresiva declaración sobre Neymar para el Mundial 2026: Brasil expectante

Deportes

Ancelotti le mandó contundente mensaje a Neymar y le puso condiciones para llevarlo al Mundial de Norteamérica 2026

Deportes

Neymar sorprendió a Leandro Paredes con un inesperado regalo: tendencia por lo que le dio

En el país vecino de Colombia tienen mucha expectativa por dicho Copa del Mundo, al punto que Ney se ha trazado objetivos osados. Durante un reciente evento se fue de ambicioso con una promesa que hace mella.

Conociendo sus capacidades, las cuales lo llevaron a ser de los mejores del planeta en su momento, el jugador que milita en Santos vaticinó que “si llegamos a la final… yo prometo que marcaré un gol”.

Posterior a esto, dio a entender que no habrá recurso que no usen con tal de llevar el trofeo por sexta vez a Brasil. Adicional, le mandó un mensaje al entrenador nacional para que sea este quien idee una estrategia que les haga campeones.

“Haremos todo lo posible, y también lo imposible, para traer el Mundial a Brasil. En julio podrás pedirme cuentas. ¡Oye, Ancelotti, ayúdanos!”, lanzó.

Otro medio le compite a Caracol y RCN. También transmitirá el Mundial 2026 en Colombia de forma legal y gratuita

El camino de Brasil para ser campeón

Brasil, por nombres, es uno de los equipos que podría partir como candidato a quedarse con la Copa del Mundo en 2026.

Después del sorteo que se llevó a cabo en Washington al inicio del mes de diciembre, la suerte dictaminó lo que sería un grupo relativamente sencillo. Estarán en el grupo C, y su rival más complicado podría ser Marruecos, que viene en un alza futbolística desde años.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en el sorteo del Mundial 2026.
Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images
  • 13 de junio de 2026, Brasil vs. Marruecos – MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)
  • 19 de junio de 2026, Brasil vs. Haití – Lincoln Financial Field (Filadelfia)
  • 24 de junio de 2026, Escocia vs. Brasil – Hard Rock Stadium (Miami)
Carlo Ancelotti lanza sorpresiva declaración sobre Neymar para el Mundial 2026: Brasil expectante

En la previa al certamen mundialista, los pentacampeones tendrán algunos juegos amistosos en la fecha FIFA de marzo. Uno de los rivales que se confirmó fue Francia, la cual tendrá una gira en el mes mencionado, donde también se medirá con Colombia.

Mas de Deportes

Linda Caicedo guío el triunfo en el estreno de la Copa de la Reina para Real Madrid.

El nuevo apodo que Real Madrid le puso a Linda Caicedo por los dos golazos que hizo en Copa de la Reina

Neymar hizo promesa a Brasil en caso de que lleguen a la final de la Copa del Mundo en 2026

La osada promesa de Neymar para el Mundial 2026: si lo logra, hará historia con Brasil

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Luis Díaz vuelve a dejar en el aire su admiración por James Rodríguez: habló clarito de cara al Mundial 2026.

Luis Díaz habló sobre el futuro de James Rodríguez: palabras resuenan en Selección Colombia para el Mundial 2026

René Higuita, 30 años después del escorpión, lo volvió a hacer en medio del homenaje a Mario Alberto Yepes

El escorpión le volvió a salir a René Higuita: se atrevió a tirarla y quedó en video en el homenaje a Mario Yepes

Carlos el Pibe Valderrama y James Rodríguez.

Confrontan a James Rodríguez con el Pibe Valderrama: dicen lo que tiene el capitán de la Selección Colombia

Miguel Ángel Borja acabó su etapa con River Plate. Ahora jugará en otro país de Latinoamérica

El equipo azul al que irá Miguel Ángel Borja: acuerdo se logró hasta 2027 y solo falta firmar

Luis Díaz, de marcar dos o más tantos, habrá superado su mejor año goleador en la historia.

La marca nunca antes lograda por Luis Díaz a la que podría llegar este domingo en Bayern Múnich: sería histórico

Falcao García mantiene en incógnita el destino que tomará su carrera en 2026

Falcao García se pronunció sobre el club en el que va a jugar en 2026: contestó sin rodeos

Achraf Hakimi pudo haberse perdido la Copa Africana de Naciones por la entrada de Luis Díaz

Hakimi habló de la lesión que le propinó Luis Díaz: no se guardó nada del calvario vivido

Noticias Destacadas