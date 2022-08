Casemiro se despidió del Real Madrid: ¿por qué se va al Manchester United y qué le dijo a Kross?

El volante dejó claro que la decisión no pasa por el tema económico.

Dieciocho títulos en el Real Madrid y cinco Champions instalaron a Casemiro en el olimpo de los ídolos de la casa blanca. Después de 336 partidos se va al Manchester United.

“Te has ganado el derecho a decidir tu futuro y debemos respetarlo. Los que te conocemos sabemos que querías dejar la imagen de campeón que eres, con ese mejor jugador en la Supercopa y la nominación al Balón de Oro. Te vas a un club amigo, el Manchester United, legendario, donde quiera que estés serás siempre un embajador del Real Madrid. Siempre serás uno de los nuestros. Cuando regreses algún día, recordaremos estos momentos. Gracias Case, esta es y será siempre tu casa”, dijo Florentino Pérez en su discurso de despedida.

La verdad es que nunca soñé con una despedida así del @realmadrid. Nunca. Disculpad la emoción que me fue imposible contener. Gracias de corazón por tanto y tanto cariño. Aquí se marcha un madridista. Buena suerte y ¡Hala Madrid! pic.twitter.com/A4WaLnn84b — Casemiro (@Casemiro) August 22, 2022

Al escuchar el emotivo mensaje del presidente del Real Madrid, Casemiro rompió a llorar y agradeció la confianza de haberlo hecho un jugador leyenda de ese club. Prometió volver.

“Quiero dejar claro que un día volveré para devolver el cariño que me han dado. Para seguir ayudando a este club. Y que lo aprendido aquí me hace fuerte para seguir en un gran club como es el Manchester United”, declaró con la voz entrecortada y recibiendo posteriormente la insignia de oro y brillantes del Real Madrid.

Con los medios de comunicación, no se guardó nada. Confesó que terminada la temporada pasada, sintió que su ciclo en el Real Madrid había terminado. Por eso quiere otro aire en la mejor liga del mundo.

“Mi ciclo había terminado. Quería vivir un nuevo reto, probar una Liga diferente y una cultura diferente. Allí no he ganado nada. Quiero ayudar como ayudé aquí. Voy con toda la ilusión. La Premier me encanta. Deseaba jugarla y quería jugar allí. El cambio era necesario”, recalcó.

Según informó Fabrizio Romano, Manchester United pagó aproximadamente 71 millones de euros por el fichaje y abonará 11 millones de euros más al Real Madrid como complementos. El brasileño fue cuestionado si su decisión tenía que ver con lo económico.

“La mínima gente que piensa eso, si fuera por eso me había ido por dinero. El club se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía. La gente se equivoca si piensa eso y no me conoce. Es lo último que pensaría”, aclaró.

Junto a Toni Kroos y Luka Modrić, Casemiro conformó el denominado Triángulo de las Bermudas. Una línea de volantes casi perfecta que logró dejar huella. El nuevo jugador del United confirmó que la decisión en el fútbol no afectará la amistad que incluso recibió un particular mensaje a la madrugada.

“Toni me mandó un mensaje a las cuatro de la mañana. Estaba enfermo. No solo por esos dos. Soy muy leal. La sensación de que ha terminado. Un ciclo adelante. Voy al club más grande de Inglaterra”, develó y agregó que lo regañó por no dejarlo dormir.

Pese a que Cristiano Ronaldo no pasa su mejor momento en el United, Casemiro está emocionado por reencontrarse con él.

“No he hablado con él, pero tengo mucha ilusión por jugar con él, ojalá, ojalá, ojalá se quede porque es uno de los mejores de todos los tiempos”, anotó.

Fe tan conmovedora la despedida de Casemiro, que hasta Carlo Ancelotti dejó escapar una lágrima.