Luis Díaz vs. Cristiano Ronaldo | Canal y hora para ver en vivo Manchester United vs. Liverpool

La primera vez que Luis Díaz estuvo en la casa del Manchester United, abrió el marcador para el Liverpool a los 5 minutos de juego, asistido por Mohamed Salah. Ese día los de Jürgen Klopp ganaron 4 a 0 y además de la anotación, asistió a Sadio Mané en el 3 a 0.

Con el de este lunes, sumará su juego número 30 con Liverpool FC. En Old Trafford, Liverpool no pierde en las últimas cuatro visitas. Los triunfos anteriores (0-5 y 2-4) y los empates (1-1 y 0-0).

Este encuentro será de realidades muy distintas al que se vivió hace 4 meses. Esta vez, Liverpool marcha en la casilla 15 de la Premier con dos puntos, producto de la misma cantidad de empates ante el Fulham y el Crystal Palace.

El Manchester, por su parte, es penúltimo de la Liga inglesa sin sumar un solo punto. Perdieron 2 a 1 contra Brighton & Hove Albion Football Club y lo humilló 4 a 0 el Brentford.

El equipo del colombiano no podrá contar con el uruguayo Darwin Núñez por dar un cabezazo a Joachim Andersen y fue expulsado la fecha pasada. El reemplazo en el frente de ataque es el brasileño Firmino.

Ten Hag espera que Cristiano Ronaldo brille como sabe hacerlo, pese a su deseo de irse del equipo, aunque tiene un año más de contrato. Al portugués, que quiere jugar Champions League, se le acaba el tiempo, pues el mercado cierra el 1 de setiembre.

Probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Mohamed Salah, Firmino, Díaz.

El técnico de Liverpool habló con Sky Sports y se refirió al guajiro,

“Tuvo que jugar inmediatamente porque dos chicos (Salah y Mané) estaban en la Copa Africana de Naciones, así que eso le ayudó a asentarse. Eso le dio confianza inmediata. Es su calidad, su talento, su habilidad. Es un jugador realmente bueno. Lo sabíamos antes y cuando eres realmente bueno es más fácil asentarse”, aseguró y agregó.

“Tiene una cosa especial: puede marcar desde fuera del área, lo que para un delantero es realmente importante. Es muy, muy importante para nosotros”, puntualizó.

Lucho, no solo ha crecido en lo fútbolístico, también su valor en el mercado. El extremo fue adquirido por los reds por 40 millones de euros, más 20 en variables adicionales. Según el último reporte de estimación de valores del mercado, realizado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), Luis Díaz se cotiza en 110 millones de euros.

De los jugadores de la Liga Premier es uno de los que más se ha valorizado, superado unicamente por Phil Foden (124 M.) y Erling Haaland (152,6 M.).

De hecho, Gary Neville, exlateral derecho en el Manchester United y la selección inglesa, elogió a Díaz antes del duelo por la tercera fecha de la Liga Premier.

“Su seguimiento, su presión. Su energía en el juego, su despojo de los equipos contrarios es absolutamente increíble”, dijo Neville.

El United espera por Casemiro que conquistó 18 títulos, entre ellos cinco Champions con el Real Madrid y que fue despedido por la casa blanca.

“La gente no olvide al club que voy, el equipo más grande del mundo y que puede competir con la grandeza del Real Madrid, aunque ahora no lo haga. No he hablado con Cristiano, ojalá que se quede porque es de los mejores jugadores de todos los tiempos. Quiero llevar mis valores al Manchester United, todo lo que me enseñó el Real Madrid, ganar desde el día a día, desde cada entrenamiento. Quiero vivir la Premier desde dentro. Con 30 años estoy en el mejor momento de mi carrera. Disfruto de todo lo que tengo”, dijo en su despedida.

Manchester United vs. Liverpool

: Lunes, 22 de agosto

Hora: 2:00 pm

Estadio: Old Trafford

Transmite: ESPN y Star +