Filtración masiva de usuarios: estas son las aplicaciones que habrían dejado expuestos los datos personales de millones de cuentas

Una recopilación de bases de datos dejó expuestos 16.000 millones de registros para acceder a cuentas de Google, Apple y Facebook , que aunque no proceden de una brecha de seguridad reciente, ponen de manifiesto el problema de los infostealers o troyanos diseñados para robar información.

Sin embargo, no proceden de un ‘hackeo’ o brecha de seguridad reciente, como advierten. Su contenido proviene de robos anteriores, que han podido ocurrir hace años, que alguien —por el momento no se sabe quién ha sido— se ha encargado de reunir, abriendo la puerta a una explotación masiva de estos datos, por ejemplo, en campañas de estafa.

Cybernews explica que se trata de una “mezcla de detalles de malware ladrón, conjuntos de robos de credenciales y filtraciones reempaquetadas”, y dado que no han tenido tiempo de analizar el contenido, que solo estuvo expuesto un breve periodo de tiempo, algunos registros pueden estar repetidos, haciendo por el momento imposible saber con certeza cuántos usuarios se han visto afectados.

¿Qué es un ‘Infostealer’?

Este descubrimiento pone sobre la mesa el problema que presentan los infostealers o programas maliciosos diseñados para robar información sensible de los usuarios.

No es fácil evitar la amenaza de los infostealer, dada la creciente complejidad y sofisticación de los ciberataques. Pero cabe considerar una serie de buenas prácticas, como no descargar archivos ni pinchar en enlaces de correos o mensajes sospechosos o que procedan de emisores desconocidos o que no se esperan.