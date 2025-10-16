¿Busca trabajo como ingeniero civil? Conozca las vacantes disponibles

El sector de la ingeniería civil continúa siendo uno de los pilares del desarrollo económico en Colombia. En los últimos meses, se ha incrementado la demanda de profesionales en esta área, impulsada por proyectos de infraestructura, vivienda, obras públicas y mantenimiento vial en distintas regiones del país.

Empresas constructoras, firmas de ingeniería y entidades gubernamentales están en búsqueda de ingenieros civiles con conocimientos en planeación, diseño, supervisión y ejecución de obras, además de perfiles recién egresados que deseen adquirir su primera experiencia laboral.

Estas vacantes representan una oportunidad para quienes buscan crecer profesionalmente en un campo con alta demanda y proyección a largo plazo, aportando al desarrollo urbano y social del país.

A continuación le presentamos algunas de las vacantes destacadas, puede conocer más y aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

La importancia de los ingenieros civiles radica en su rol fundamental en la creación y mantenimiento de la infraestructura básica que permite el desarrollo social, económico y la calidad de vida de las comunidades. | Foto: Getty Images

Ingeniero de presupuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Como especialista en presupuestos, trabajará en colaboración estrecha con los departamentos de factibilidad y costos para asegurar que todas las variaciones de costos se comuniquen y gestionen adecuadamente.

Responsabilidades:

Controlar los índices de costos entregados por factibilidad durante toda la maduración del proyecto.

Mantener actualizado el presupuesto conforme avanza el diseño, informando oportunamente sobre variaciones del costo total.

Generar y alimentar la Matriz de índices de costos (SINCO).

Garantizar el cruce entre la ejecución contable y el consumo SINCO – ADPRO para los proyectos a su cargo.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil.

3 años de experiencia específica en manejo de presupuestos estudios de factibilidad o control de costos.

Conocimiento avanzado en software de gestión de costos como SINCO y ADPRO.

Habilidad para trabajar colaborativamente con diferentes departamentos.

Ingeniero civil especialista en transporte y vías – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec

Salario: A convenir

Únase al equipo y sea parte de una empresa que valora la innovación y el impacto positivo en la comunidad.

Responsabilidades:

Estudios de tránsito y transporte.

Desarrollar planes de manejo de tráfico y señalización vial.

Implementar medidas de seguridad vial.

Optimizar proyectos utilizando software de transporte como Vissim.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar la infraestructura vial.

Requerimientos:

Ingeniería Civil o Ingeniería de Transporte y Vías.

Experiencia general de más de 5 años en el sector.

Experiencia específica de más de 4 años en tránsito y transporte.

Especialización en Tránsito, Transporte o Seguridad Vial.

Conocimiento avanzado en software de transporte, especialmente Vissim.

Ingeniero residente de obra civil – Medellín

Empresa: Orbia

Salario: 6.000.000 a 6.500.000

Si es un encargado de proyecto civil comprometido y vive en Medellín, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar actividades de construcción en el sitio del proyecto.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Gestionar la planificación y programación de las actividades diarias.

Coordinar con otros equipos y contratistas para asegurar la correcta ejecución del proyecto.

Realizar informes periódicos sobre el avance del proyecto a la dirección.

Evaluar y mitigar riesgos potenciales durante la ejecución de la obra.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil o Sanitaria.

Mínimo seis años de experiencia como ingeniero residente de obra.

Experiencia específica de tres años en construcción o reposición de redes de acueducto y/o alcantarillado.

Residencia en Medellín.

Conocimientos sólidos de normativas de construcción.

Residente de garantías – Barranquilla

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Como administrador de garantías, tendrá la importante misión de administrar, controlar y supervisar técnica, administrativa y operativamente las garantías postventa de los proyectos.

Responsabilidades:

Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.

Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.

Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.

Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.

Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.

Requerimientos:

Arquitecto o Ingeniero Civil.

Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.

Experiencia en residencia de obra.

Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.

Habilidades de redacción y comunicación eficaz.