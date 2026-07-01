Usuarios de WhatsApp están cometiendo un error al momento de reservar su nuevo nombre @: cómo arreglarlo

WhatsApp ha comenzado la implementación de una función que permite a las personas utilizar un nombre de usuario. Esta función actúa como un identificador único, es decir, una etiqueta personal que comienza con el símbolo @ (por ejemplo, @Nombre123) y que sirve para que otros usuarios puedan iniciar un contacto sin necesidad de conocer el número de teléfono del titular. Aunque esta herramienta busca fortalecer la privacidad, se ha detectado una confusión frecuente durante su configuración inicial.

“No activen eso”: WhatsApp responde sobre la seguridad de los nuevos nombres de usuario con @

El inconveniente de la vinculación con redes de Meta

El error principal ha sido señalado a través de las redes sociales, pues usuarios han comentado que han decidido sincronizar sus cuentas de Instagram o Facebook para obtener el mismo nombre que utilizan en dichas plataformas.

Es importante resaltar que WhatsApp menciona que: “Esta es una de las formas de reducir la suplantación y asegurarnos de que eres el dueño legítimo de la cuenta”.

Usuarios interpretaron como permanente un proceso que WhatsApp sí permite modificar. Foto: Getty Images / WhatsApp - SEMANA

No obstante, ha surgido la percepción errónea de que una vez vinculadas las cuentas a estas redes sociales ya no es posible cambiarlas para tener un nombre distinto en WhatsApp. Diversos comentarios en redes sociales sugieren que muchos usuarios desean un nombre exclusivo para la aplicación de mensajería y desconocen que la plataforma permite esta flexibilidad, por lo cual lo señalan como un “error”.

Procedimiento para modificar o corregir el nombre de usuario

Ante estos comentarios, la aplicación respondió que: “puedes desvincular la cuenta si quieres, o puedes elegir un nombre de usuario único para WhatsApp”. Asimismo, respondiendo a que si este se podría cambiar más adelante dijo que: “sí, siempre y cuando el nuevo que quieras esté disponible”.

Para aquellos interesados en cambiar el nombre que reservaron o que fue importado desde sus otras redes sociales, el proceso de ajuste se realiza siguiendo estos pasos dentro de la aplicación:

Acceso a la configuración: Se debe ingresar a ‘configuraciones’ desde la aplicación. Sección de cuenta: Dentro de este apartado, entrar en la parte de ‘cuenta’. Gestión del nombre: Luego, seleccionar “Nombre de usuario”, y allí aparecerá la identidad actual, pero, en la parte superior se encontrará la opción para ‘editar’. Validación del nuevo alias: Al presionar ‘editar’ podrá modificarlo para así proponer un nuevo nombre. El sistema realizará una comprobación automática para asegurar que el nuevo nombre que vaya a utilizar nadie más lo esté utilizando. Una vez confirmado que está disponible, se podrá guardar el cambio.

Cambiar el nombre de usuario en WhatsApp solo requiere seguir unos pasos dentro de la app. Foto: WhatsApp - SEMANA

La libertad de elegir un nombre propio

Tal como ha declarado anteriormente WhatsApp, es importante aclarar que la vinculación con el Centro de Cuentas de Meta no es una imposición permanente para el nombre de usuario. Tras asegurar la identidad inicial, existe la posibilidad de elegir un nombre de usuario único para WhatsApp o incluso desvincular la cuenta si así se prefiere.

Cabe destacar que el nombre de usuario es diferente al “nombre visible” o de perfil. Mientras que el nombre de perfil puede ser compartido por muchas personas, el nombre de usuario con el símbolo @ debe ser exclusivo; si el término deseado ya está en uso, se debe seleccionar una variación distinta.

“No hay directorio ni sugerencias, por lo que las personas necesitan tu nombre de usuario exacto para contactarte”, señala la aplicación sobre la seguridad de que otras personas puedan contactar a otros con facilidad.

Importante considerar

Se debe tener presente que esta función se está integrando de manera gradual, por lo que es posible que algunos usuarios aún no visualicen estas opciones en sus dispositivos y deban esperar a futuras actualizaciones.