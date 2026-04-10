El tren fue uno de los medios de transporte que revolucionó al mundo durante la Revolución Industrial, marcando un antes y un después en la forma en que las personas se desplazaban. Desde entonces, su evolución ha sido constante, hasta consolidarse como una de las opciones de viaje más utilizadas en todo el mundo.

Con el paso del tiempo, surgieron diferentes tipos de trenes que se adaptan a diversas necesidades: desde los metros subterráneos que conectan las grandes ciudades, hasta los trenes bala de Japón o incluso aquellos que recorren trayectos bajo el agua.

En ese proceso de innovación, no todo ha girado en torno a la velocidad o la capacidad. Algunos trenes han llevado la experiencia a otro nivel, apostando por el confort, la exclusividad y el lujo extremo, transformando cada trayecto en una vivencia inolvidable.

Estos son los 15 trenes más caros y lujosos del mundo:

10. Venice Simplon-Orient-Express (Europa)

Un ícono del lujo ferroviario. Sus interiores clásicos y su recorrido por ciudades como Londres, París o Venecia evocan la elegancia de otra época, con un servicio de primer nivel.

El tren con el recorrido más largo del mundo es el Transiberiano con 9.288 kilómetros. Foto: Getty Images

9. British Pullman (Reino Unido)

Viajar en este tren es como retroceder en el tiempo. Sus vagones restaurados ofrecen experiencias gastronómicas, té tradicional y un ambiente que recuerda a la aristocracia británica.

8. Royal Scotsman (Escocia)

Un tren íntimo y exclusivo que atraviesa paisajes de ensueño. Sus suites brindan privacidad total y una experiencia sofisticada en medio de la naturaleza.

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7. Hiram Bingham (Perú)

Un recorrido de lujo hacia Machu Picchu que combina cultura, gastronomía y espectáculos a bordo, haciendo del trayecto una parte esencial del viaje.

6. Andean Explorer (Perú)

Cruza los Andes ofreciendo vistas impresionantes entre Cusco y el lago Titicaca. Sus interiores mezclan diseño contemporáneo con elementos tradicionales de la región.

5. Rovos Rail (África)

Uno de los trenes más exclusivos del mundo. Sus suites incluyen detalles como bañeras de estilo clásico, mientras sus rutas recorren algunos de los paisajes más impactantes del continente africano.

The Royal Scotsman Train. Interior view of lounge car. Foto: Getty Images

4. Eastern & Oriental Express (Sudeste Asiático)

Lujo con esencia asiática. Sus vagones destacan por detalles en madera y textiles finos, además de espacios dedicados al bienestar como su reconocido spa a bordo.

3. Golden Eagle Danube Express (Europa Central)

Un tren moderno con comodidades de hotel cinco estrellas: cabinas equipadas, tecnología y múltiples rutas por ciudades históricas del continente.

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2. Transiberiano “Oro de los Zares” (Rusia)

Más que un viaje, es una travesía legendaria. Recorre miles de kilómetros entre Europa y Asia, combinando historia imperial con lujo contemporáneo.

1. Venice Simplon-Orient-Express (Europa)

Considerado el referente absoluto del lujo en trenes. Su mezcla de historia, exclusividad y servicio personalizado lo mantiene como el más emblemático del mundo.