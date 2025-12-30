¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

La medida del pico y placa en Bogotá está diseñada para mejorar la movilidad en la ciudad y controlar el tráfico en medio de la alta congestión que se registra día a día y del alto número de frentes de obra que se encuentran abiertos.
Justamente, para este último día del año, miércoles 31 de diciembre, la Secretaría de Movilidad confirmó que la medida operará con total normalidad y en el horario habitual.
La restricción de pico y placa rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para esta jornada no podrán circular los vehículos con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Atendiendo esto, los vehículos que sí podrán salir a las vías son los vehículos cuya matrícula termine en 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Habrá pico y placa el viernes 2 de enero?
El próximo viernes 2 de enero de 2026 no habrá medida de pico y placa en Bogotá. La medida fue anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de facilitar el tránsito de vehículos, tanto para el ingreso y salida de viajeros durante estas fechas.
¿Habrá pico y placa regional este fin de semana?
La medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.
Para la temporada de Año Nuevo, se estimó que esta medida se volverá a aplicar el próximo lunes festivo 12 de enero de 2026.
A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., solo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se permite el ingreso de los vehículos con placas impares.