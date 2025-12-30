¿Habrá pico y placa en Bogotá este 31 de diciembre, último día del año? Secretaría de Movilidad tomó decisión

La medida del pico y placa en Bogotá está diseñada para mejorar la movilidad en la ciudad y controlar el tráfico en medio de la alta congestión que se registra día a día y del alto número de frentes de obra que se encuentran abiertos.

Alcaldía de Bogotá tomó decisión sobre el pico y placa de los sábados para carros matriculados fuera de Bogotá

Pico y placa en Bogotá. Foto: COLPRENSA

Justamente, para este último día del año, miércoles 31 de diciembre, la Secretaría de Movilidad confirmó que la medida operará con total normalidad y en el horario habitual.

La restricción de pico y placa rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para esta jornada no podrán circular los vehículos con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Atendiendo esto, los vehículos que sí podrán salir a las vías son los vehículos cuya matrícula termine en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Habrá pico y placa el viernes 2 de enero?

El próximo viernes 2 de enero de 2026 no habrá medida de pico y placa en Bogotá. La medida fue anunciada por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de facilitar el tránsito de vehículos, tanto para el ingreso y salida de viajeros durante estas fechas.

¿Habrá pico y placa regional este fin de semana?

La medida de pico y placa regional de ingreso a Bogotá funciona el último día de todos los puentes festivos o cuando lo establezca la administración distrital, en los nueve corredores de ingreso a la capital del país.

¿Qué es la urea y por qué es necesaria para los carros con motor diésel? Experto explicó qué dice la norma en Colombia

Este 31 de diciembre aplicará el pico y placa de forma habitual. Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Para la temporada de Año Nuevo, se estimó que esta medida se volverá a aplicar el próximo lunes festivo 12 de enero de 2026.

A partir de las 12:00 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., solo se permite el ingreso a Bogotá de los vehículos con placas terminadas en número par; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. se permite el ingreso de los vehículos con placas impares.