El premio que la Fifa entregará al campeón del Mundial 2026 y jamás lo hizo antes: todo un tesoro

El Mundial 2026 es uno sin precedentes. Primera vez que se jugó con 48 selecciones, en tres países diferentes (Estados Unidos, México y Canada) y que se le entregará un anillo al campeón el próximo 19 de julio.

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Sí, tal como sucede en la NBA, ahora en el fútbol se replicará lo mismo. Todos los integrantes que hagan parte de España o Argentina, según quien sea el campeón, van a ser condecorados cada uno con su medalla y la joya por primera vez en la historia de la Copa Mundo.

Fue la Fifa la que trajo dicha iniciativa para el certamen que está por acabar. Se diseñaron 2.026 copias, 30 para los ganadores y los restantes 1.996 anillos, disponibles para los aficionados de todo el mundo que quieran adquirirlo.

💍🏆 EL ANILLO DEL CAMPEÓN.



👉 Por primera vez en la historia, los ganadores del Mundial recibirán este galardón. pic.twitter.com/MH3nnVk6i3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2026

Sobre el costo de la pieza se habla de que podrá llegar a costar hasta unos 130.000 euros. De su composición mucho se ha dicho, pero no es nada oficial. Lo que sí, es que a los ganadores se les personalizará antes de su entrega oficial en una fecha posterior, garantizando así un recuerdo imborrable de un logro que perdurará para siempre.

Según las imágenes difundidas por la Fifa, el anillo está elaborado con diversas piedras preciosas que incrementan significativamente su valor. Este tipo de joyas suele elevar su costo cuando incorpora diamantes y otras gemas, como rubíes o zafiros, una característica habitual en los anillos que reciben los campeones de las principales ligas deportivas de América.

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El diseño de la pieza también busca reflejar el carácter histórico de esta edición del torneo. Al tratarse de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países y con un formato ampliado a 48 selecciones, la Fifa quiso crear un objeto conmemorativo que simbolizara la evolución del campeonato más importante del fútbol. El anillo se convertirá así en un distintivo exclusivo para los campeones, similar al que durante décadas ha identificado a los vencedores de ligas como la NBA, la NFL o la MLB.

Aunque la Copa del Mundo seguirá siendo el máximo trofeo que levantará el capitán de la selección campeona, el anillo tendrá un valor sentimental especial para cada integrante del plantel. Jugadores, cuerpo técnico y miembros autorizados de la delegación recibirán una pieza personalizada con detalles que identificarán su conquista, convirtiéndola en un recuerdo único de la consagración mundialista.

La decisión de comercializar 1.996 unidades para los aficionados también responde al interés de la Fifa por ofrecer un artículo de colección sin precedentes. Cada ejemplar estará inspirado en el diseño original que recibirán los campeones, aunque con diferencias respecto a la versión exclusiva destinada al equipo ganador. Se espera que estas piezas despierten un gran interés entre coleccionistas y seguidores del fútbol de todo el mundo.

Con esta innovación, la Fifa pretende marcar un antes y un después en la historia de los Mundiales. El campeón de 2026 no solo levantará el icónico trofeo dorado ante millones de espectadores, sino que también será la primera generación de futbolistas en portar un anillo conmemorativo que inmortalizará su nombre entre los grandes vencedores de la Copa Mundo.