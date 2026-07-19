Nueva Jersey se puso de pie: los himnos de Argentina y España erizaron la piel en la final del Mundial 2026

Hace pocos minutos, el estadio MetLife fue escenario de los actos protocolarios previos a la final del Mundial de 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

El ambiente estuvo marcado por la participación de artistas representativos de ambos países durante la interpretación de los himnos nacionales.

En el caso de España, el himno fue interpretado por Spanish Brass, el quinteto originario de la ciudad de Valencia, que ejecutó la pieza representativa del país europeo.

Por su parte, Argentina contó con la presencia de la cantante María Becerra, una de las artistas sudamericanas con mayor reconocimiento internacional, quien lució un vestuario con los colores de la selección argentina.

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