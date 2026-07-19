DEPORTES

Nueva Jersey se puso de pie: los himnos de Argentina y España erizaron la piel en la final del Mundial 2026

Ambas naciones están en la búsqueda de ser el campeón de la competencia.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

19 de julio de 2026 a las 2:15 p. m.
Ya se viven los momentos previos a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Ya se viven los momentos previos a la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Hace pocos minutos, el estadio MetLife fue escenario de los actos protocolarios previos a la final del Mundial de 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

El ambiente estuvo marcado por la participación de artistas representativos de ambos países durante la interpretación de los himnos nacionales.

En el caso de España, el himno fue interpretado por Spanish Brass, el quinteto originario de la ciudad de Valencia, que ejecutó la pieza representativa del país europeo.

Por su parte, Argentina contó con la presencia de la cantante María Becerra, una de las artistas sudamericanas con mayor reconocimiento internacional, quien lució un vestuario con los colores de la selección argentina.

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