Nueva Jersey se puso de pie: los himnos de Argentina y España erizaron la piel en la final del Mundial 2026

Hace pocos minutos, el estadio MetLife fue escenario de los actos protocolarios previos a la final del Mundial de 2026 entre las selecciones de Argentina y España.
El ambiente estuvo marcado por la participación de artistas representativos de ambos países durante la interpretación de los himnos nacionales.
En el caso de España, el himno fue interpretado por Spanish Brass, el quinteto originario de la ciudad de Valencia, que ejecutó la pieza representativa del país europeo.
¡EL HIMNO ESPAÑOL EN EL METLIFE POR SPANISH BRASS!— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
La Roja va por su segunda estrella. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jvC3jE2XZ3
Por su parte, Argentina contó con la presencia de la cantante María Becerra, una de las artistas sudamericanas con mayor reconocimiento internacional, quien lució un vestuario con los colores de la selección argentina.
¡EL GRITO SAGRADO, FUERTE Y ALTO EN NEW JERSEY!— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
María Becerra, la voz del himno nacional argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3cfp8YVKOy
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