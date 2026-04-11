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Nuevo modelo de pasaportes: Imprenta en problemas

De los 11 días que ha estado operando ese esquema, los primeros cuatro fueron festivos y las fallas solo se reportaron hasta Pascua.

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Redacción Confidenciales
11 de abril de 2026, 1:14 a. m.
La gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, junto a la secretaria General de la Cancillería, Elvira Sanabria presentaron el nuevo modelo de pasaportes.
La gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, junto a la secretaria General de la Cancillería, Elvira Sanabria presentaron el nuevo modelo de pasaportes. Foto: Colprensa

Justo cuando el nuevo modelo de pasaportes colapsó, dejando a un incuantificable número de colombianos sin ese documento, la Imprenta Nacional había programado la visita de una comisión técnica enviada por el Congreso, delegación que tenía el objetivo de revisar la implementación del nuevo esquema.

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Fueron tales las fallas que presentó el sistema, que esa entidad canceló la cita que tenía con la comisión especial para el jueves de esta semana y dejó a los congresistas sin respuestas. De los 11 días que ha estado operando ese esquema, los primeros cuatro fueron festivos y las fallas solo se reportaron hasta Pascua. Si la amenaza cibernética en la que el Gobierno justifica la crisis en los pasaportes es cierta, ¿por qué solo se detectó hasta Pascua?