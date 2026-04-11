Nuevo modelo de pasaportes: Imprenta en problemas

Justo cuando el nuevo modelo de pasaportes colapsó, dejando a un incuantificable número de colombianos sin ese documento, la Imprenta Nacional había programado la visita de una comisión técnica enviada por el Congreso, delegación que tenía el objetivo de revisar la implementación del nuevo esquema.

Gustavo Petro se pronunció sobre las fallas en el trámite de la expedición de pasaportes: “Redes de coimas”

Fueron tales las fallas que presentó el sistema, que esa entidad canceló la cita que tenía con la comisión especial para el jueves de esta semana y dejó a los congresistas sin respuestas. De los 11 días que ha estado operando ese esquema, los primeros cuatro fueron festivos y las fallas solo se reportaron hasta Pascua. Si la amenaza cibernética en la que el Gobierno justifica la crisis en los pasaportes es cierta, ¿por qué solo se detectó hasta Pascua?