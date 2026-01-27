Política

Salen a la luz nuevos testimonios de presuntas víctimas de acoso que salpicarían al candidato Carlos Caicedo

Uno de los testimonios corresponde al de una mujer que trabajó en el área de protocolo del despacho del entonces gobernador.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

27 de enero de 2026, 11:25 p. m.
Carlos Caicedo.
Carlos Caicedo. Foto: Archivo particular

Tras el escándalo que ha rodeado al precandidato presidencial y exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por denuncias de presunto acoso sexual ocurridas durante su administración departamental, se han conocido nuevos testimonios y evidencias que amplían el alcance de las acusaciones y se suman a los relatos de varias mujeres que aseguran haber sido víctimas de conductas indebidas.

El pasado lunes 26 de enero, La FM reveló nuevos testimonios de mujeres que trabajaron en la Gobernación del Magdalena y que decidieron hablar con esa emisora. Según explicó el medio, las denunciantes entregaron conversaciones de mensajería que fueron revisadas directamente en sus teléfonos y que, de acuerdo con su relato, respaldan esos señalamientos.

Uno de los testimonios corresponde al de una mujer que trabajó en el área de protocolo del despacho del entonces gobernador. De acuerdo con su versión, su labor consistía en acompañar a Carlos Caicedo en eventos políticos y sociales, atender su agenda y permanecer a su lado incluso después de finalizar actos oficiales.

Ella relató que el exgobernador le habría hecho propuestas de carácter sexual de forma directa. “Lo que me dijo es que si yo me acostaría con él, que si yo me sentía atraída por él. Siempre mi respuesta fue que no y su reacción fue bastante atemorizante”, dijo la mujer.

Noticias Destacadas