Alcaldía de Cali presentó el Plan de Acción de Biodiversidad a 10 años: “Cali está a la vanguardia”, dijo Alejandro Eder

Este plan está enfocado en delimitar las normas ambientales para que el desarrollo urbano no tenga efectos negativos en la biodiversidad.

Redacción Nación
12 de marzo de 2026, 5:12 p. m.
Alejandro Eder impulsó Plan de Acción de Biodiversidad a 10 años en Cali.
Alejandro Eder impulsó Plan de Acción de Biodiversidad a 10 años en Cali. Foto: Juan Carlos Sierra / Jorge Orozco / Montaje: Semana

La protección de los ecosistemas urbanos se ha convertido en uno de los temas centrales dentro de la agenda de desarrollo de Alejandro Eder. La ciudad de Cali se caracteriza por su cercanía con ecosistemas estratégicos del Pacífico colombiano, así como por su riqueza natural en zonas como los cerros tutelares, los ríos y las áreas verdes que rodean el territorio urbano.

Esta condición ha llevado a que la biodiversidad se convierta en un componente clave dentro de las políticas públicas locales, especialmente en momentos en los que el desarrollo urbano genera nuevos retos ambientales.

Por esta razón, la administración de la Cali presentó oficialmente un Plan de Acción de Biodiversidad con una proyección de 10 años, una estrategia que busca orientar las decisiones ambientales y el desarrollo sostenible del territorio durante la próxima década. El objetivo es establecer lineamientos para que el crecimiento de la ciudad se realice sin afectar los ecosistemas y la diversidad biológica del territorio.

Cali está apostando a una década de desarrollo enfocado en la biodiversidad. Foto: jorgePM - stock.adobe.com

De acuerdo con el alcalde Eder, el plan funcionará como una hoja de ruta para la conservación, gestión y gobernanza de la biodiversidad, integrando acciones que permitan fortalecer la relación entre desarrollo urbano y protección ambiental.

Cali “es sostenible como la capital mundial de la biodiversidad. De esa manera conseguimos esta asesoría con la que desarrollamos el plan maestro de sostenibilidad, que está fundamentado en cuidar la biodiversidad de nuestra ciudad”, puntualizó Eder.

Para el mandatario, esta estrategia es un antes y un después en la planificación del territorio; por ello, destacó que el plan “macroambiental” pone límites establecidos que serán integrados directamente en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La estrategia contempla cinco líneas estratégicas y cuatro ejes transversales, diseñados para orientar las políticas públicas relacionadas con el manejo de los recursos naturales, la protección de ecosistemas y la participación de diferentes sectores de la sociedad en la conservación ambiental.

El mandatario local, Alejandro Eder, también hizo presencia en el evento, conmemorando la labor de Invest Pacific y presentando datos de du gestión como alcalde en proyectos como la cop16.
Alejandro Eder está comprometido con su ciudad. Foto: Invest Pacific

Según lo informado, el plan también pretende impulsar acciones que permitan proteger los ecosistemas estratégicos, mejorar la planificación ambiental del territorio y promover modelos de desarrollo compatibles con la conservación de la naturaleza. Estas medidas se plantean como parte de una estrategia de largo plazo para garantizar la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Por su parte, la subdirectora de Ecosistemas del Dagma, Sharon Aguirre, enfatizó que el plan debe ir más allá del papel para convertirse en una operación táctica en el territorio. “Estamos siempre con todos nuestros grupos de guardabosques y seguimiento a través de nuestro control de ecosistemas para que tengamos efectivamente un cuidado; que esto no se quede en un documento y tenga esa articulación tanto institucional como comunitaria para el cumplimiento”, aseguró.