¿Cómo se financiará el Tren de Cercanías del Valle? El plan de la Gobernación para salvar el proyecto

El proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca se ha convertido en una de las principales apuestas de movilidad regional para esta zona del país. La iniciativa está planteada como un sistema de transporte ferroviario que conectaría inicialmente a Cali con municipios cercanos como Jamundí, Yumbo, Palmira y Candelaria.

Asocapitales pide al Gobierno priorizar el Tren de Cercanías del Valle, ante riesgo de retraso por Ley de Garantías

La financiación de este proyecto estaba proyectada para que fuera apoyada en un 70 % por el Gobierno nacional; sin embargo, el Gobierno Petro no firmó el convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle del Cauca antes del 8 de noviembre de 2025, fecha límite marcada por el inicio de la Ley de Garantías.

Al no firmarse ese aval antes de la fecha límite, el proyecto quedó en pausa, generando críticas de autoridades regionales y gremios del Valle del Cauca, que esperaban iniciar la licitación de la primera línea (Cali-Jamundí) hacia 2026.

Con esta decisión se aplazó el proyecto. Foto: Montaje con foto Presidencia / Gobernación del Valle

Con este contexto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, ilusionó a la ciudadanía y a los interesados en el proyecto, al anunciar que podría iniciar su construcción sin el apoyo nacional.

“Hay obras que estamos queriendo arrancar desde ya para que eso genere muchas más posibilidades de cofinanciación, tanto del Gobierno nacional como de inversionistas privados”, declaró la gobernadora Toro durante la asamblea de Invest Pacific.

La representante recordó que, junto con los alcaldes de varios municipios del departamento, se creó un fondo de $ 4 billones, valor que correspondería al financiamiento del 30 % del proyecto.

Nueva propuesta al Gobierno nacional

Dilian Francisco Toro aseguró que junto con el Comité Intergremial están preparando una nueva propuesta para el financiamiento nacional del proyecto. Este se presentaría a la siguiente administración, teniendo en cuenta la cercanía del final del mandato del presidente Gustavo Petro.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, insistió en que el bloqueo al Tren de Cercanías es por rencillas políticas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Según la gobernadora, se ha estado buscando la financiación de particulares con el apoyo del banco de desarrollo regional CAF y la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).

“Estamos trabajando en poder sacar los diseños a detalle para llevarlos a fase tres y estar adelantados para que cuando consigamos los recursos ya podamos empezar obras”, apuntó Toro.

En ocho meses estaría aprobada la cofinanciación del Gobierno para el Tren de Cercanías del Valle

Valora Analitik aseguró que “el proceso se trabó en el Ministerio de Transporte”, porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia respondió a un derecho de petición diciendo que nunca recibió la solicitud formal para revisar la viabilidad fiscal del proyecto.

Es decir, el trámite necesario para que Hacienda revisara si el proyecto es financiable nunca llegó oficialmente.

Según la gobernación, esta obra beneficiaría a 3,2 millones de habitantes, ahorrándoles más del 30 % a los ciudadanos en su tiempo de desplazamiento. Conectaría a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo con una red de 73.4 km.