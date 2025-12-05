Un ajuste en el calendario de pagos del Supplemental Security Income (SSI) hará que millones de personas mayores y con discapacidad reciban dos cheques en diciembre de 2025.

Aunque no se trata de un aumento del beneficio, el doble ingreso llega en un mes de fuerte presión económica y obliga a los hogares más vulnerables a administrar con cautela sus recursos hasta febrero.

¿En qué consiste el doble pago de diciembre?

En diciembre de 2025 se dará una particularidad en los pagos de los programas de asistencia social de Estados Unidos. Algunos beneficiarios recibirán dos cheques en un mismo mes.

Diarios como La Nación indican que este fenómeno especial no responde a un aumento de beneficios, sino a un ajuste del calendario por la coincidencia de feriados federales.

El beneficio en cuestión corresponde al Supplemental Security Income (SSI), un programa destinado a personas mayores de 65 años, a quienes tienen discapacidad, o a quienes poseen recursos muy limitados.

Normalmente, los pagos del SSI se emiten el primer día hábil de cada mes; pero cuando ese día coincide con un feriado o fin de semana, el depósito se adelanta.

En este caso, dado que el 1° de enero de 2026 cae en feriado, el depósito correspondiente a ese mes se adelantará al 31 de diciembre de 2025.

De ese modo, quienes reciben SSI verán acreditado un primer pago (el de diciembre) a comienzos de mes como es habitual, y un segundo pago al final del mes, en vísperas de Año Nuevo.

Es importante recalcar que este “doble” pago no representa un ingreso extra: simplemente es una reprogramación del pago de enero, adelantado para evitar que el feriado impida su cobro.

Para quienes dependen del SSI, un sector particularmente vulnerable que incluye adultos mayores con bajos ingresos y personas con discapacidad, este ajuste podría suponer una ayuda clave para cubrir gastos típicos de fin de año: compras navideñas, facturas del hogar, necesidades médicas, o simplemente un colchón financiero en un período en el que habitualmente aumentan los desembolsos familiares.

Pero también implica un reto y tras ese segundo pago adelantado, el siguiente monto no llegará hasta febrero de 2026, por lo que quienes lo reciban deberán planificar cuidadosamente sus gastos.

La decisión de adelantar pagos no responde a cambios sustanciales en las políticas del organismo, sino a una regla operativa: garantizar que quienes dependen de esos fondos los reciban sin demoras, incluso cuando los feriados coinciden con las fechas habituales de depósito.

Este tipo de medidas, aunque poco frecuentes, reflejan la complejidad logística de administrar pagos mensuales a millones de personas y la necesidad de prever situaciones excepcionales, como fines de semana o feriados.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Para los beneficiarios, significa una oportunidad de alivio económico en un mes sensible, y una invitación a planificar con anticipación el flujo de sus recursos.

Los beneficiarios serán quienes reciben el beneficio del Supplemental Security Income (SSI), es decir, personas con ingresos muy bajos o nulos, adultos mayores (65 años o más) con pocos recursos, y personas con discapacidad, también niños o adultos con muy bajos ingresos o recursos, como se indica en Fox Business.

Para quienes reciben beneficios distintos, por ejemplo, jubilación, discapacidad estándar, o pensiones normales bajo el sistema de Social Security Administration, el calendario obedece un sistema diferente (generalmente según fecha de nacimiento).