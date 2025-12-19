Estados Unidos

Florida podría eliminar los peajes: la propuesta del gobernador que cambiaría la movilidad

El gobernador Ron DeSantis quiere alivianar las cargas económicas para los residentes de Florida, los visitantes al estado serían los que financien la red vial.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de diciembre de 2025, 2:57 p. m.
Ron DeSantis propone eliminar los peajes para residentes del estado de Florida
Ron DeSantis propone eliminar los peajes para residentes del estado de Florida

El gobernador Ron DeSantis, el pasado jueves, planteó la posibilidad de eliminar los peajes para residentes de Florida.

“Me encantaría poder eliminar los peajes y esas cosas que la gente está pagando” afirmó DeSantis.

El gobernador hacia el año 2022 había firmado una ley en el marco del “Programa de Alivio de Peajes”, si alguna persona llegaba a 35 transacciones al mes en el pago de peajes por medio de SunPass o E-ZPass se le devolvía el 50% de lo que había pagado.

Este programa habría beneficiado a cerca de 1,2 millones de residentes de La Florida y representó un ahorro aproximado de 470 millones de dólares para estos, de acuerdo con información del Departamento de Transporte de la Florida. Este programa expiró el pasado mes de marzo después de una extensión que se efectuó para el año anterior.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó públicamente la medida
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, propone eliminar peajes para residentes del estado.

La reciente propuesta del gobernador indica que los peajes se le podrían cobrar a los visitantes, “Se podría cobrar a los visitantes, y probablemente ellos podrían financiarlo todo y dar un respiro a nuestros residentes de Florida” dijo el mandatario.

El director de la División de Financiamiento de Bonos de Florida respondió “Echaremos un vistazo a eso, gobernador”.

La propuesta de eliminar los peajes para los residentes de La Florida ayudarían a miles de personas que tienen que hacer uso de estos diariamente, pero, también plantea la necesidad de saber con claridad el nivel de financiamiento que se requiere para tomar una medida como esta, se espera que el estudio de esta propuesta siga en curso.

¿Quién es Ron DeSantis?

Ron DeSantis es republicano nacido en el estado de Florida, específicamente en Jacksonville, en mayo del 2023 lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y en 2024 prescindió de ella para apoyar al entonces candidato Donald Trump.

A partir de la próxima semana los candidatos se dan cita en New Hampshire. El resto de los estados votarán por turno hasta junio.
Renunció a ella y respaldó a Donald Trump.

Su nombre es Ronald Dion DeSantis, pero es más conocido como Ron DeSantis, estudió en la Universidad de Yale, también en la Universidad de Harvard.

Está casado con Jill Casey Black con quien tiene tres hijos, desde el 2019 se desempeña como gobernador del estado de Florida.

“En mi primer año como gobernador promulgué la ley de mayor expansión de opciones escolares en cualquier parte del país. Firmé una prohibición de las ciudades santuario. Y a través de mis nombramientos, pude moldear la Corte Suprema de Florida de ser una de las cortes más liberales de la nación a ser una de las más conservadoras” mencionó DeSantis en algún momento.

