El excandidato presidencial Sergio Fajardo se volvió a referir a la contienda electoral luego del resultado del pasado domingo 31 de mayo en la primera vuelta presidencial; si bien no logró avanzar, tuvo un resultado mejor del esperado con más de un millón de votos, lo que lo convirtió en una de las principales figuras detrás de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La última elección de Sergio Fajardo: el profesor busca la Presidencia reivindicando una forma diferente de hacer política

En un extenso mensaje, Fajardo habló de lo que vendría para el futuro durante estas tres semanas. “El espíritu del millón de votos, lo que entendemos que querían la inmensa mayoría de los que votaron a la fórmula Sergio Fajardo y Edna Bonilla, debe ser escuchado y atendido. A toda Colombia le ofrecemos el decálogo del millón que presentaremos mañana a las 12 horas”, afirmó el excandidato presidencial.

Fajardo reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la primera vuelta y dijo que tienen la responsabilidad de buscar sumar a más sectores más allá de lo que lograron.

“Colombia también expresó que hay otras maneras de hacer política: en las formas y en el fondo. Nosotros no logramos pasar a segunda vuelta, pero nuestras ideas están presentes de manera significativa”, dijo.

Fajardo reconoció que un millón de colombianos respaldaron su idea de un “cambio serio y seguro”. “A los que hay que sumar otras expresiones de voto moderado y de centro que tuvieron también presencia relevante. Hay una parte muy importante de la ciudadanía que resistió la polarización y expresó su pluralidad”, agregó.

Sin embargo, criticó los discursos tanto de Cepeda como de De la Espriella porque considera que fueron “inflamados, sectarios y agresivos” hacia quienes fueron distintos. “Discursos que presagian lo peor para Colombia. Y en las horas posteriores hemos conocido también posicionamientos peligrosos para nuestra vida democrática”, mencionó.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan llegar a la Casa de Nariño. Foto: SEMANA

Fajardo les pidió a ambos candidatos que asistan a debates y que le bajen a la polarización en el país. “Hacemos un llamado a los candidatos a una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido”, aseguró.

El excandidato presidencial aclaró que los votos no son de los dirigentes, sino que pertenecen a cada ciudadano que es libre. “Los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno”, dijo.

A Fajardo lo han buscado desde ambas campañas. Gabriel Becerra, uno de los coordinadores de debate de Iván Cepeda, dijo que estaban tendiendo puentes; mientras que Paloma Valencia, quien se sumó a De la Espriella tras su derrota, le pidió al exalcalde conversar.