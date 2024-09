Cinco consejos para tener en cuenta si va a viajar al extranjero por primera vez; son claves para no arruinar la experiencia

Si bien realizar un primer viaje al extranjero puede resultar muy gratificante y una experiencia excepcional, también es posible que las cosas no salgan como se espera si no se tienen en cuenta algunos aspectos que resultan clave y que es importante evaluar en el momento de tomar esta importante decisión.

1. No tener miedo. Si bien puede que no sea un proceso fácil y más si se viaja solo, es clave empoderarse para sobreponerse a los temores que genera salir del país por primera vez. El blog La vida son dos viajes indica que la mente humana es muy poderosa y así como es posible que ponga en escenarios difíciles, también es fácil entender que los nervios son manejables y que fuera de las fronteras hay miles de personas en la misma situación, por lo que de manera conjunta pueden ayudar.

2. Saber el idioma ayuda, pero no es determinante. Uno de los grandes temores cuando se va a otro país es no saber el idioma y tener dificultades para comunicarse. Si bien este es un aspecto que abre las puertas y facilita la experiencia, lo cierto es que no es estrictamente necesario, pues si se habla algo de inglés, eso facilitará mucho las cosas a la hora de preguntar cualquier cosa. Si no se tiene ni idea, las señas y otras formas de comunicación es la fórmula.