¿No quiere enredarse con maletas? Estos son los mejores trucos para viajar con poco equipaje

Cuando se piensa en vacaciones, uno de los propósitos que se tiene es no llevar mucho equipaje y no enredarse con cosas innecesarias que no solo generan peso, sino que en muchas ocasiones ni siquiera se usan. Es importante tener presente que viajar con una maleta liviana o poco equipaje no significa que se tiene que renunciar a vestirse bien y de la manera adecuada.

Son muchas las ventajas de viajar con poco equipaje. Lo ideal es hacerlo con una sola maleta que se pueda llevar en la cabina del avión. Lo mismo aplica para ir en carro, tren o bus, Mientras más pequeño sea el equipaje, menos inconvenientes se tendrán en los procesos de movilización.

No cabe duda de que es más fácil manipular una sola maleta que una grande y un bolso de mano. Es decir, que el viajero solo tendrá que ocuparse de un maletín y las posibilidades de extraviarlo o de que lo dañen en el aeropuerto son muy bajas. Estos son algunos trucos para llevar poco equipaje y no morir en el intento.

Hay trucos que ayudan a empacar la maleta para un viaje de fin de semana. | Foto: Getty Images

Menos zapatos y más ropa interior

Este es un aspecto en el que normalmente se cometen muchos errores. Lo ideal es calcular dos pares de ropa interior por cada día (para no tener que pensar en lavar ropa) y llevar un sostén extra además del que se usa para viajar. Son prendas que no pesan y son fáciles de meter en los huecos, pero se deben limitar los zapatos y accesorios. No se deben llevar aquellos de tacones o zapatillas deportivas pesadas. Lo mejor es un par de sandalias para día y noche; un par de chanclas para piscina; un par de zapatos sin tacón, livianos y cómodos para caminar y será suficiente.

Peso de la maleta

El tipo de maleta no es un detalle menor. Ya sea una mochila o una maleta con ruedas, es importante tener en cuenta el peso de cualquiera de las dos. Debe ser fácil de trasladar. Muchas personas suponen que la mochila está reservada a mochileros aventureros y una maleta con ruedas a turistas más convencionales; sin embargo, esto hace la diferencia. Si se sabe que se va a caminar mucho y que se moverá de un destino a otro varias veces, la mochila es la indicada.

Lo ideal en un viaje es llevar solo una maleta. | Foto: Getty Images

Prendas multi ocasión

Para que surta efecto llevar pocas cosas, es importante implementar la creatividad al crear cada look. Las mejores prendas son las que pasan perfectamente del día a la noche, del calor de afuera a ambientes interiores fríos, los tonos neutros y el largo de las mangas. Se debe prestar atención al escoger los escotes y el largo de la prenda.

Enrollar las prendas en organizadores

Empacar la ropa ordenadamente en bolsas separadas dentro de la maleta es una buena estrategia para mantenerla limpia y sin arrugas mientras se viaja y después de llegar al destino. Se forman pilas de artículos similares: ropa interior, prendas superiores y prendas inferiores. Luego se enrollan y se colocan en una bolsa. Una de las recomendaciones es poner los zapatos en el extremo de la maleta donde están las ruedas para distribuir el peso y mejorar el equilibrio cuando está en posición vertical.

La manera en que se empaque la maleta es definitiva para no llevar mucho equipaje. | Foto: Getty Images

Pocos elementos de aseo personal