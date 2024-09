Por este motivo jamás debería tocar una maleta que no sea suya en el aeropuerto

Salir de viaje, ya sea por vacaciones o por trabajo, puede resultar una buena experiencia o también algo tormentoso si no se toman las acciones y medidas que permitan ajustarse a los requerimientos y reglas establecidos no solo en el vuelo, sino también en los aeropuertos.

Siempre es importante no perder la maleta de vista para evitar que le puedan introducir elementos ilegales o peligrosos. | Foto: Getty Images

Los aeropuertos son lugares en los que se manejan altos niveles de seguridad, debido a las amenazas de múltiples delitos, por lo que tocar algo que no le pertenece puede ser percibido como una amenaza y enfrentarse a graves consecuencias legales.

Precisamente, esta es una de las principales recomendaciones de las autoridades, y más si se trata de una maleta. Este consejo se debe a que nunca se sabe que puede llevar, pues es posible que ese equipaje contenga elementos prohibidos o que generen algún tipo de riesgo tanto para el personal del aeropuerto como para la seguridad del vuelo y esto puede derivar en un problema complejo del cual no es fácil salir.

Otras cosas a tener en cuenta en una terminal aérea

Y así como no se debe tocar la maleta de nadie, tampoco se debe descuidar la propia en ningún momento, pues no necesariamente es por los robos, sino porque los delincuentes cuando detectan que las personas van a viajar en el mismo vuelo, aprovechan cualquier descuido y es posible que introduzcan algo pequeño, pero ilegal en el equipaje, para luego recuperarlo a la salida del control en el aeropuerto de destino.

Es importante nunca coger o tocar una maleta que no es propia. | Foto: Getty Images

Es posible que esté llevando un contenido que meta a la persona en serios problemas si es interceptado por la policía y en estos casos resulta muy difícil explicar que no es suyo, lo que puede derivar no solo en dañar las vacaciones, sino en problemas judiciales de los cuales no se puede salir fácilmente.