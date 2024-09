¿Qué tan probable es que se pierda la maleta en el aeropuerto?

Sin duda alguna, uno de los principales dolores de cabeza de los viajeros a la hora de emprender una nueva aventura es perder el equipaje en los aeropuertos o que llegue incompleto a su destino, principalmente cuando es un viaje internacional, ya que no solo implica un golpe económico, sino que también puede empañar los planes.

Con esta estrategia se busca disminuir la probabilidad de que se pierda el equipaje, que si bien es cierto en algunos aeropuertos es más baja que en otros, la cifra exacta no tiene tanta relevancia cuando un viajero se ve afectado y busca resolver rápido la pérdida.

Consejos para no perder la maleta en el aeropuerto

No todas las maletas y equipajes son aptas para vuelos internacionales. | Foto: Getty Images

2. Reportar el caso de manera inmediata: si definitivamente el equipaje no aparece, no hay que salir del aeropuerto sin antes dirigirse al mostrador de la aerolínea y reportar la situación ante una autoridad competente.

4. Tratar de no arruinar el viaje: si no se puede hacer nada más por el momento, lo mejor será intentar disfrutar del viaje para luego presentar una reclamación formal. No obstante, es importante saber que las aerolíneas tienen plazos establecidos para buscar la maleta y regresarla o declarar su pérdida oficialmente.