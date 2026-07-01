Bogotá será sede de ‘Coffee Flow’, un evento que reunirá música, gastronomía y cultura alrededor del café

Bogotá albergará del 31 de julio al 2 de agosto la primera edición de Coffee Flow, un evento que reunirá música, gastronomía, cultura, entretenimiento y experiencias relacionadas con el café. La programación se llevará a cabo en Vive Claro y, según la organización, espera recibir cerca de 50.000 asistentes durante los tres días.
La iniciativa busca reunir diferentes expresiones culturales y propuestas en torno al café, uno de los productos más representativos de Colombia, mediante una agenda dirigida a diversos públicos.
El evento incluirá experiencias sensoriales, espacios gastronómicos, contenidos culturales e invitados especiales, además de una programación artística con músicos, talentos y figuras del entretenimiento nacional.
La conducción estará a cargo de Tatiana de los Ríos y Juan Alfonso Baptista, quienes acompañarán las actividades previstas durante las tres jornadas.
Entre los artistas e invitados confirmados se encuentran Gusi, Sanalejo, Martina La Peligrosa, Natalia París, Golpe a Golpe, DJ Karema y DJ Wendy. La organización indicó que en las próximas semanas dará a conocer nuevos participantes del cartel.
De acuerdo con los organizadores, Coffee Flow fue concebido como un espacio para promover el encuentro entre personas a partir de actividades relacionadas con el café, además de integrar expresiones culturales, propuestas gastronómicas y entretenimiento en un mismo escenario.
“Queremos que Coffee Flow se convierta en una experiencia que la gente espere año tras año. Un espacio donde el café deje de ser solamente un producto y se convierta en una razón para encontrarnos”, afirmó la organización.
Los organizadores señalaron que el evento busca consolidarse como un encuentro que reúna entretenimiento, territorio, industria y comunidad alrededor de la cultura cafetera. Las entradas para asistir a Coffee Flow están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.