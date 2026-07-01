Bogotá será sede de ‘Coffee Flow’, un evento que reunirá música, gastronomía y cultura alrededor del café

Bogotá albergará del 31 de julio al 2 de agosto la primera edición de Coffee Flow, un evento que reunirá música, gastronomía, cultura, entretenimiento y experiencias relacionadas con el café. La programación se llevará a cabo en Vive Claro y, según la organización, espera recibir cerca de 50.000 asistentes durante los tres días.

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La iniciativa busca reunir diferentes expresiones culturales y propuestas en torno al café, uno de los productos más representativos de Colombia, mediante una agenda dirigida a diversos públicos.

El evento incluirá experiencias sensoriales, espacios gastronómicos, contenidos culturales e invitados especiales, además de una programación artística con músicos, talentos y figuras del entretenimiento nacional.

La conducción estará a cargo de Tatiana de los Ríos y Juan Alfonso Baptista, quienes acompañarán las actividades previstas durante las tres jornadas.

Entre los artistas e invitados confirmados se encuentran Gusi, Sanalejo, Martina La Peligrosa, Natalia París, Golpe a Golpe, DJ Karema y DJ Wendy. La organización indicó que en las próximas semanas dará a conocer nuevos participantes del cartel.

De acuerdo con los organizadores, Coffee Flow fue concebido como un espacio para promover el encuentro entre personas a partir de actividades relacionadas con el café, además de integrar expresiones culturales, propuestas gastronómicas y entretenimiento en un mismo escenario.

Cafe Foto: Adobe Stock

“Queremos que Coffee Flow se convierta en una experiencia que la gente espere año tras año. Un espacio donde el café deje de ser solamente un producto y se convierta en una razón para encontrarnos”, afirmó la organización.

Los organizadores señalaron que el evento busca consolidarse como un encuentro que reúna entretenimiento, territorio, industria y comunidad alrededor de la cultura cafetera. Las entradas para asistir a Coffee Flow están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.