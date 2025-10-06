El mejor jugo de frutas de América Latina se encuentra en país vecino a Colombia; está en importante ranking a nivel mundial

La gastronomía y turismo se fusionan de manera perfecta para ofrecer experiencias de viaje más completas y memorables en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, entre los destinos más recomendados para quienes desean explorar a través del paladar, Perú destaca como una opción imperdible, según la plataforma gastronómica internacional Taste Atlas.

Como muestra de su prestigio culinario, una bebida tradicional de este país vecino de Colombia se ubicó en el segundo lugar del ránking mundial de las mejores bebidas, consolidándose como una de las más exquisitas de América Latina y superando al tradicional champús colombiano.

De acuerdo con este listado presentado por Taste Atlas, el mejor jugo de frutas de América Latina que lidera la clasificación es el ponche de maca del Perú, con una valoración de 3,9, posicionándose por debajo del sira de Turquía.

Sobre esta bebida peruana, la plataforma gastronómica internacional destaca que es un jugo sabroso y nutritivo, elaborado principalmente con “maca, una raíz con propiedades energizantes y reconstituyentes que se cultiva desde la época de la civilización inca”.

Además de incluir raíces de maca, este ponche incluye una mezcla de jugo de manzana, maracuyá y zanahoria, productos por los que se convierte en una de las bebidas infaltables tanto en los hogares como en ferias y mercados, donde se ofrece como un complemento saludable para la dieta diaria, señala La República de Perú.

La combinación de todos estos ingredientes hace que el resultado sea una bebida reconocida por su frescura y alto valor nutritivo, siendo apreciada desde tiempos incaicos por sus propiedades energizantes y reconstituyentes que, actualmente, se convierten en carta de presentación para el turismo gastronómico en el Perú.

Aunque suele servirse recién preparada, también existen presentaciones embotelladas listas para consumir, lo que ha permitido que esta bebida logre cruzar fronteras y cautivar paladares en diferentes partes del mundo.

Top de los mejores jugos de fruta del mundo, según Taste Atlas 2025

El ránking de los mejores jugos de fruta del mundo, según la plataforma gastronómica, reúne una amplia diversidad de sabores y preparaciones provenientes de distintos países de África, Asia y otras regiones del planeta, conformando así una selección global que destaca la riqueza de cada cultura a través de sus bebidas tradicionales.

De esta manera, el listado de las bebidas que lideran el ranking es: