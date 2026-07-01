Alerta sobre “cifras maquilladas” del gobierno saliente motivó una reacción de Gustavo Petro desde Italia

Empiezan a salir a la luz pública las primeras denuncias sobre hallazgos en el proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella.

Alertas que las puso de presente el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien habló directamente sobre “cifras maquilladas” y hasta información que al parecer se ha escondido.

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Ante esa situación, el mandatario saliente Gustavo Petro respondió desde Italia, en donde avanza en una agenda de trabajo; lo hizo desde su tribuna favorita, su cuenta personal de X.

“Toda la información que suministro es del Dane y su metodología es la misma que la que usó el gobierno de Duque y Restrepo. No les gustan los números porque saben a esta altura que mi gobierno superó las metas sociales. Espero que el camino planteado por Abelardo sea capaz de superar las metas sociales de mi gobierno”, publicó Petro en sus redes sociales.

Entretanto, este miércoles 1 de julio, Restrepo publicó una carta en sus redes sociales en la que pidió que la administración Petro instale cuanto antes el proceso de empalme y transición presidencial.

“Por instrucción del presidente electo, Abelardo De La Espriella, he solicitado formalmente al presidente saliente, Gustavo Petro, la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial”, anotó el vicepresidente electo.

Sumado a ello, afirmó: “Hemos pedido un empalme ordenado, auditado, verificable y público, que permita conocer la verdad institucional del Estado, identificar los asuntos urgentes y garantizar una transición responsable de cara al país”.

“Para asegurar el desarrollo de este proceso, hemos invitado a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República a acompañarlo desde sus funciones preventivas, brindando garantías de transparencia y control institucional”, recalcó.

Y finalmente, indicó: “Colombia merece una transición a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada en las urnas. Ese es nuestro compromiso: un empalme ejemplar, transparente y con el rigor que el país exige en este momento”.

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El jueves de esta semana en la Casa de Nariño, se espera el primer cara a cara en el proceso de empalme, entre el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.