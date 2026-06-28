El mensaje del papa León XIV tras la tragedia por los terremotos en Venezuela: mostró su solidaridad y agradeció a los rescatistas

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos golpeados por los terremotos que han dejado más de 1.400 muertos en el país y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para ayudar a millones de damnificados.

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“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo el papa en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.

El sumo pontífice también deseó el “eterno descanso de los fallecidos” en los terremotos y transmitió su “cercanía espiritual” a sus familiares y a los damnificados por esta “tragedia”.

“Asimismo manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”, dijo.

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

El sábado en la tarde, al término de los trabajos del Consistorio extraordinario con los cardenales de todo el mundo, el sumo pontífice antes de pronunciar el discurso de clausura, manifestó su solidaridad y la de todos los cardenales con la población de Venezuela y aseguró sus oraciones.

“Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días. Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia”,señaló.

El pasado jueves, tras los violentos terremotos del 24 de junio, envió una primera ayuda a Venezuela, a través de la Limosnería Apostólica. La cantidad destinada por el Papa fue de 100.000 euros, cifra acordada tras mantener contactos con el nuncio en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, arzobispo titular de Midila, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo.

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El doble sismo que sacudió Venezuela deja hasta ahora más de 1.400 muertos, 50.000 desaparecidos -según la ONU- y millones de damnificados, cuando están por cumplirse las 72 horas cruciales para encontrar sobrevivientes.

El estado costero de La Guaira -vecino a Caracas- es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el miércoles a las 18h04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.

Jornada de Oración

La Conferencia Episcopal Venezolana convocó para este domingo, 28 de junio, una jornada de oración por las víctimas, los heridos, las familias y las comunidades que han sufrido los estragos de los terremotos.

“Ante este lamentable suceso, elevamos nuestras fervientes oraciones al Padre de las Misericordias por el eterno descanso de los fallecidos. Imploramos el consuelo divino para sus familiares y allegados, y pedimos la pronta recuperación de todos los heridos”, expresaron los obispos.

También se solidarizaron principalmente con los habitantes de las zonas más afectadas en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón, Tucacas y demás regiones impactadas.

*Con información de AFP