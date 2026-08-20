En una ofensiva integral por recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de peatones y pasajeros, la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santa Marta desplegó operativos en distintos puntos de la ciudad, retirando vehículos que ya se convirtieron en chatarra acumulada que obstruían las calles, luego de que semanas atrás sacaron de circulación una flotilla de busetas en deficientes condiciones mecánicas.

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Retiraron vehículos abandonados

El operativo más reciente de la Secretaría Distrital de Movilidad de Santa Marta tuvo lugar en el barrio El Minuto de Dios, donde, atendiendo la solicitud de la ciudadanía, retiró de las calles samarias tres carros que, según el reporte, fueron abandonados años atrás.

Este hecho que estaba afectando a la ciudad fue denunciado por la comunidad, quienes acudieron al distrito para que fuera solucionada la problemática, lo que desencadenó una respuesta oportuna acorde a las directrices del alcalde de Santa Marta.

Desde el distrito señalaron que esta estrategia responde a las directrices del alcalde Carlos Pinedo Cuello, las cuales están orientadas a garantizar una movilidad más organizada, recuperar las calles para la comunidad, atendiendo prioritariamente las solicitudes de la comunidad.

Lupa al transporte público: más de 16 busetas fuera de circulación por grave riesgo para los usuarios

Semanas atrás, el distrito samario puso la lupa sobre las condiciones de operatividad del transporte público colectivo. En una exhaustiva jornada de inspección preventiva adelantada en el despacho de Pénjamo, la Secretaría de Movilidad ordenó la salida inmediata de circulación de más de 16 busetas tras detectar severas fallas técnicas en los vehículos.

Principales anomalías detectadas durante las inspecciones:

Fallas mecánicas graves: Deficiencias en el sistema de freno de mano y llantas completamente desgastadas.

Deficiencias en el sistema de freno de mano y llantas completamente desgastadas. Deterioro estructural: Pisos, carrocería y silletería en mal estado.

Pisos, carrocería y silletería en mal estado. Falta de seguridad pasiva: Cinturones averiados y puertas con mecanismos defectuosos.

Cinturones averiados y puertas con mecanismos defectuosos. Sin elementos de emergencia: Ausencia de martillos fragmentadores de vidrio, botiquines y equipo de carretera reglado.

Ausencia de martillos fragmentadores de vidrio, botiquines y equipo de carretera reglado. Equipos de extinción inoperativos: Extintores que, pese a tener fecha de vencimiento vigente, no operaban adecuadamente.

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Lo que más encendió las alarmas de las autoridades es que varios de estos vehículos contaban con la certificación de revisión técnico-mecánica vigente, aunque su estado físico y mecánico real era tan deficiente que representaba un riesgo inminente para la seguridad vial, razón por la cual se les prohibió el despacho.

Los hechos, coincidencialmente, responden a una problemática similar, aunque las autoridades no han marcado una relación directa entre una y otra.