Nación

Gobierno anuncia fumigación en zonas “donde se obligue a la población” a cultivar hoja de coca

El ministro del interior Armando Benedetti hizo el anuncio tras el consejo de seguridad en la Casa de Nariño.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 9:48 p. m.
Gustavo Petro Fumigación cultivos
Gustavo Petro Fumigación cultivos Foto: Colprensa

El Gobierno convocó un consejo de seguridad en la Casa de Nariño tras los graves hechos de orden público que dejaron destruido el municipio de Buenos Aires, Cauca, y a siete soldados asesinados en el departamento de César. La primera conclusión, de acuerdo con el ministro del interior, Armando Benedetti, es que regresará la fumigación.

Dijo el jefe de la cartera de gobierno, que en zonas donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a sembrar los cultivos ilícitos, se procederá a las actividades de erradicación, que incluirán la fumigación, esto como una novedad, pues el mismo gobierno estuvo en contra de esta práctica.

“Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar. Esa es la más importante conclusión, lo otro es tener fuerza suficiente en la zona, porque lo que resulta es que aparece que siempre hay más estructuras criminales, que realmente fuerza pública o que están dispersados”, señaló el ministro Benedetti.

Noticia en Desarrollo...

Nación

Ministro Armando Benedetti confirma que el decreto de la emergencia económica ya se firmó; esta es la fecha en que se radicó

Bogotá

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

Nación

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

Nación

Mauricio Cárdenas lanzó alerta luego de que el Gobierno Nacional anunciara la colocación de 23 billones de pesos en títulos de deuda

Nación

Arrancó proceso de extradición contra Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

Nación

La grave denuncia de la Procuraduría contra la Fuerza Pública por el ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca

Nación

Presidente Petro aseguró que la magistrada que envió a la cárcel a sus exministros fue quien liberó a Uribe, pero se le olvidó un dato importante 

Nación

Hotel de San Andrés hace nuevo pronunciamiento tras muerte de familia: habitación habría sido fumigada con químicos

Política

Fumigación a la coca, el común denominador de los precandidatos a la Presidencia por el Centro Democrático

Semana TV

Aeropuerto de Barajas, en Madrid, está en fumigación: vea las medidas que tomaron

Mas de Nación

Armando Benedetti y dinero colombiano.

Ministro Armando Benedetti confirma que el decreto de la emergencia económica ya se firmó; esta es la fecha en que se radicó

Gustavo Petro Fumigación cultivos

Gobierno anuncia fumigación en zonas “donde se obligue a la población” a cultivar hoja de coca

Accidente vial al norte de Bogotá

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

Operativo de la DIAN en Cali para frenar el contrabando; ‘Plan Navidad’ arrancó en el Parque Industrial Las Delicias

La Fiscalía abrió investigación por presuntas irregularidades en la manipulación del sistema de importaciones de la Dian

Discusiones de País, debate precandidatos presidenciales.

Mauricio Cárdenas lanzó alerta luego de que el Gobierno Nacional anunciara la colocación de 23 billones de pesos en títulos de deuda

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

Arrancó proceso de extradición contra Zulma Guzmán Castro, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá

ATENTADO TERRORISTA DE LAS DISIDENCIAS EN BUENOS AIRES (CAUCA).

La grave denuncia de la Procuraduría contra la Fuerza Pública por el ataque terrorista en Buenos Aires, Cauca

.

Presidente Petro aseguró que la magistrada que envió a la cárcel a sus exministros fue quien liberó a Uribe, pero se le olvidó un dato importante 

De izquierda a derecha: Ricardo Bonilla, Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco.

Petro se sigue lamentando por decisión de la justicia contra Bonilla y Velasco: “Quitándoles sus días de Navidad con la familia”

Temblor

Sismo sacude a Colombia el sábado 20 de diciembre; este fue el epicentro y la magnitud

Noticias Destacadas