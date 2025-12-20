Gobierno anuncia fumigación en zonas “donde se obligue a la población” a cultivar hoja de coca

El Gobierno convocó un consejo de seguridad en la Casa de Nariño tras los graves hechos de orden público que dejaron destruido el municipio de Buenos Aires, Cauca, y a siete soldados asesinados en el departamento de César. La primera conclusión, de acuerdo con el ministro del interior, Armando Benedetti, es que regresará la fumigación.

Dijo el jefe de la cartera de gobierno, que en zonas donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a sembrar los cultivos ilícitos, se procederá a las actividades de erradicación, que incluirán la fumigación, esto como una novedad, pues el mismo gobierno estuvo en contra de esta práctica.

“Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar. Esa es la más importante conclusión, lo otro es tener fuerza suficiente en la zona, porque lo que resulta es que aparece que siempre hay más estructuras criminales, que realmente fuerza pública o que están dispersados”, señaló el ministro Benedetti.

Noticia en Desarrollo...